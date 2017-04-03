ЧП: мосту в приморском посёлке Домашлино грозит обрушение

Сегодня возле приморского посёлка Домашлино частично разрушился мост, сообщает РИА «Восток-Медиа». На месте аварии сейчас усиленно работают дорожные службы.

В Приморье начался очередной весенний «мостопад». В районе посёлка Домашлино (входит в состав ЗАТО Фокино) начал ломаться мост. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Сегодня там отошла тротуарная плита. В результате над аварийной переправой нависла угроза полного обрушения. Очевидцы говорят, что такой сценарий вполне возможен – бетонная опора моста частично разрушилась, из-за чего часть конструкции сильно просела. При этом сама мостовая балка находится в весьма плачевном состоянии.

На место ЧП уже прибыли работники компании-подрядчика и краевого учреждения «Примуправтодор». Они установили, что мост начал трещать по швам из-за таяния грунта. В настоящий момент по мосту полностью запретили движение для большегрузов. На повреждённую переправу не пускают машины тяжелее 15 тонн. Движение по ней временно стало однополосным. Директор дорожного департамента Приморья Александр Швора сообщил, что дорожники начнут предупредительный ремонт на объекте.

«Завтра уже на месте специалисты определят, какие меры принять для обеспечения нормального проезда транспорта», - заверил он. Полностью ремонтировать мост в Домашлино планировали только в следующем году – однако, по всей видимости, его придётся делать гораздо быстрее.

В прошлом году обрушение мостов стало одной из самых серьёзных проблем в Приморье. В День защитника Отечества, 23 февраля, на региональной трассе Владивосток­ – Находка – порт Восточный обрушился мост через реку Литовка. Проезд в Находку стал возможным только через Партизанск. В апреле там установили временный мост. Однако уже в декабре он начал давать сбои, не выдержав приморской зимы. Ещё один мост рухнул в марте под Уссурийском из-за паводков. В конце апреля в крае обрушилась переправа в Яковлевском районе.