Оргкомитет "Дальневосточной весны" встретился с журналистами

Сегодня, за день до открытия во Владивостоке 26-го фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна», с журналистами встретились представители оргкомитета и музыканты. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», разговор получился о весне и искусстве.

Председатель оргкомитета, директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко сделала акцент на тематике нынешнего фестиваля. Если раньше был вольный выбор и музыканты по желанию играли произведения Чайковского, Баха, Брамса и других композиторов, то сейчас ситуация изменилась. «В ноябре мы поставили перед всеми участниками задачу – все произведения, которые звучат в рамках фестиваля, должны быть написаны весной, о весне и о море. То есть тема весны идёт лейтмотивом через всю программу фестиваля. Детям – участникам проекта «Юный виртуоз» - мы, конечно, сделали послабления, но в целом все пять программ будут о море и о весне. Также мы в этом году с помощью сотрудников Приморской краевой картинной галереи впервые провели конкурс художественных работ среди детей», - добавила руководитель филармонии.

В связи с этим, кроме самой Алеко, а также директора краевого департамента культуры Сергея Матлина, в состав оргкомитета впервые вошла директор картинной галереи Алёна Даценко. По её словам, в конкурсе работ о весенней природе и морских пейзажах участвовали ученики художественных школ, изостудий и школ искусств. В итоге из 100 картин 17 стали победителями, и в дни фестиваля, с 4 по 14 апреля, все желающие увидят их на выставке в фойе краевой филармонии.





Руководитель приморской культуры Сергей Матлин заметил, что «таких больших региональных культурно-художественных мероприятий, как «Дальневосточная весна», на самом деле не так много. 26-й раз – это практически биография современной России, в историческом смысле. Фестиваль не только сохранился, но и развивается, обрастает новыми партнёрами. В целом по стране идёт возврат в зал любителей классического искусства – это очень здорово. Фестиваль «Дальневосточная весна» является сейчас главным событием в области классической музыки в Приморском крае. Мы очень рады, что приезжает много участников, в том числе наши уважаемые зарубежные гости».

Также представитель краевой власти ответил на вопрос редактора РИА «Восток-Медиа» о любимом композиторе и отношении к классической музыке. «У меня богатейшая биография причастности к классической музыке, потому что я родился и вырос в Ленинграде. И в первые годы моей жизни отец, будучи любителем классической музыки и живописи, – уж извините за это слово – таскал по всем учреждениям и музеям этого славного города. Поэтому консерватория, Петербургская филармония знакомы не понаслышке. А что касается любимого композитора, - наверно, Чайковский», - ответил Сергей Матлин. И тут же добавил с улыбкой: «При этом у меня нет музыкального слуха».

Торжественное открытие фестиваля состоится во вторник в 18:30 в краевой филармонии. На сцену выйдут сразу два дирижёра – худрук Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов и гость из Республики Корея – Но Тэ Чол.



