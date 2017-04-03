Несколько улиц Владивостока оставят без холодной воды

На этой неделе некоторые жители Владивостока останутся без холодной воды. Временные коммунальные неудобства в ближайшие дни коснутся двух районов краевого центра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации «Приморского водоканала», на этой неделе отключения воды придутся на вторник и среду. Завтра, 4 апреля, с 9 утра до 5 часов вечера специалисты блокируют подачу воды по следующим адресам:

Карбышева, 6, 8, 10, 12а;

Металлургическая.

Следующие отключения, согласно опубликованному на официальном сайте графику, придутся на 5 апреля. С 9 утра до 7 вечера специалисты «Приморского водоканала» также приступят к ремонтным работам. Для этого им придётся перекрыть воду на улицах Русская, 27, 27а, 27-б, 27в, 29, 54, 54а, 56, 58, 58а, 60а и Давыдова, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 18.

Кроме того, уже известно о продолжении отключений на следующей неделе. Они намечены на 10 и 12 апреля. Без воды останутся жители улиц Пшеницына, Надибаидзе, Липовая и Лиственная. Большие ремонтные работы и, соответственно, отключения придутся на 19 апреля. В этот день без воды останутся горожане, проживающие на улицах Авраменко, Верхнепортовая, Лейтенанта Шмидта, Пестеля, Сипягина, Софьи Перовской, Станюковича и Чернышевского.