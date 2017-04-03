Во Владивостоке накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Полицейские накрыли в пригороде Владивостока подпольный цех по производству алкоголя. Сотрудники ведомства изъяли больше 1000 ящиков готовой продукции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, подпольный цех располагался на улице Лазурной в пригороде приморской столицы. Преступники использовали помещения для производства увеселительных напитков и их хранения.

Во время осмотра места происшествия полицейские конфисковали 1100 ящиков алкоголя, флаконов «Боярышника» и других спиртных напитков, запрещённых к обороту на территории России. Кроме того, на «алкогольном заводе» проверяющие нашли пустые бутылки, канистры из-под спирта, специальные наклейки для маркировки и оборудование для разлива товара.

Теперь изъятую продукцию исследуют эксперты. Специалисты оценят её степень опасности для жизни и здоровья потребителей. Полицейские в свою очередь устанавливают причастных к производству фальсифицированной продукции и возможные места сбыта контрафактного товара.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморью возбудило уголовное дело по 238 статье УК РФ. Речь идёт о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.











































