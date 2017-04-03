Во Владивостоке предстанут Дэниэл Рэдклифф и другие легенды

Сеть кинотеатров «Иллюзион» в апреле и мае продолжает проект Theatre HD. В кинотеатре «Океан» каждый вторник проходят показы самых известных спектаклей из лучших заведений мира: Королевского национального театра в Лондоне, театра «Алмейда», Шекспировского театра «Глобус». Все постановки выдержаны в цифровом качестве, созданы специально для показа на большом экране.

4 апреля на экране кинотеатра «Океан» – премьера спектакля театра Donmar Warehouse – «Святая Иоанна», поставленного по классической пьесе Бернарда Шоу о простой девушке, чьи действия смогли переломить ход войны в пользу французов. Роль Жанны Д’Арк в постановке Джози Рурк играет известная британская актриса Джемма Артертон.

18 апреля – спектакль Королевского национального театра «Гедда Габлер». Режиссёр – Иво ван Хове, получивший премию «Тони» за предыдущий спектакль «Вид с моста». В главной роли – Рут Уилсон.

2 мая – одна из самых ярких комедий Уильяма Шекспира – «Много шума из ничего» в постановке театра Globe. К таким упрямым и остроумным персонажам – Бенедикту и Беатриче – невозможно не проникнуться симпатией. В ролях: Чарльз Эдвардс, Ив Бест, Они Ухияра, Филипп Камбас.

23 мая владивостокцы не должны пропустить британского актёра Дэниэла Рэдклиффа (сага о Гарри Поттере, «Иллюзия обмана - 2») в новой адаптации пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в театре Old Vic. Впервые пьеса была представлена в 1966 году и повествует о событиях произведения Уильяма Шекспира «Гамлет» с точки зрения двух второстепенных персонажей Розенкранца и Гильденстерна. Режиссёром нового спектакля стал пятикратный номинант престижной театральной премии «Тони» Дэвид Лево. Роль Гильденстерна исполнит Джошуа МакГуайр, участвовавший вместе с Рэдклиффом в работе над сериалом «Записки юного врача».

Данный проект – ещё и отличная возможность потренировать свой английский язык, так как все спектакли демонстрируются на оригинальном языке с русскими субтитрами.