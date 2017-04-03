Жители Владивостока могут сами закончить отопительный сезон

Отопительный сезон во Владивостоке всё ещё продолжается, несмотря на погодную «аномалию». В этом году решение о прекращении подачи тепла в 3 300 многоквартирных домов города принимает глава администрации муниципалитета, и пока соответствующих постановлений в теплоснабжающие компании не поступало, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В предыдущие годы отопительный сезон официально подходил к концу, если температура воздуха продержится на отметке не менее 5 градусов в течение 5 суток. Однако из-за капризов приморского климата муниципальные власти решили пересмотреть эту процедуру и изменить регламент процедур по началу и окончанию сезона «горячих батарей». В пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» отметили, что в домах, которые находятся в ведомстве управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ), предполагается частично самостоятельный переход на летний режим водоснабжения.

«Управляющие компании вправе снижать температуру в том темпе, который они сами установят – естественно, лишь после опросов жильцов домов. И это действует в обоих направлениях – жильцы также могут созвать собрание собственников, обратившись в своё ТСЖ, и пожаловаться на излишнюю жару или холод – и управляющие компании перераспределят мощности нужным образом», – уточнила пресс-секретарь АО «ДГК» Анастасия Базарнова.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что часть жителей Владивостока пожелали начать отопительный сезон чуть позже и снизить общий уровень отопления. Кроме того, в конце зимы на отопление городских квартир пошли 5 тонн новогодних ёлок.