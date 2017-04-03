В Приморье бульдозерист-миллионер уничтожил сотню деревьев

Теперь он ответит за это перед законом

В Приморье перед судом предстанет водитель бульдозера, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его обвиняют в уничтожении сотни деревьев на объекте предприятия.

В Дальнереченском районном суде скоро начнут рассматривать дело бульдозериста компании «Приморгеология». Он обвиняется по 260 статье Уголовного кодекса («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений в особо крупном размере»). По версии следствия, в сентябре 2016 года он участвовал в разведке крупного месторождения графита, которую проводила компания «Приморгеология». В ходе работ подозреваемый на своём бульдозере уничтожил почти сотню деревьев – ильмы, дубы, орехи, клёны, ясени и другие. Общий ущерб от его действий составил полтора миллиона рублей. Как пояснила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, обвиняемый действовал по собственной инициативе. Стоит отметить, что деньгами резвый бульдозерист явно не был обделён – весь нанесённый природе ущерб он уже возместил из своего кармана.

Подобные происшествия – далеко не редкость для Приморья. Факты незаконной рубки деревьев обнаруживаются в крае повсеместно – от городских скверов до кедровников. При этом 2017 год объявлен в России Годом экологии. Поэтому правоохранительные органы и чиновники должны гораздо тщательнее подходить к вопросу защиты природы.