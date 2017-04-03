Разбитую трассу Владивосток – Находка ремонтируют три бригады

До начала летних поездок к морю "Примавтодор" обещает залатать всю дорогу

Разбитую дорогу между Артёмом и Находкой начали латать сотрудники Партизанского филиала АО «Примавтодор». Сейчас ямочным ремонтом занимаются три бригады дорожных рабочих. Губернатор Приморья поручил завершить ремонт находкинской трассы до начала активного летнего трафика. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что вопрос дорожного ремонта на прошлой неделе обсудили депутаты краевого Законодательного собрания.

Генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов рассказал, что в настоящий момент ямочный ремонт идёт в районе между Фокино и Душкино, на большекаменском перекрёстке, а также на повороте на Врангель. Работают десять единиц техники, в том числе катки и фреза.

Как сообщает краевая пресс-служба, в этом году департамент транспорта и дорожного хозяйства запланировал провести капитальный ремонт участков дороги Владивосток – Находка общей протяжённостью 32 километра. Также предусмотрен ремонт многострадальной трассы Шкотово – Партизанск в районе села Новая Москва, дорог Ивановка – Реттиховка, Новонежино – Анисимовка, Находка – Лазо, Ольга – Кавалерово, Рудная Пристань – Терней, Турий Рог – Новошахтинск, Раздольное – Хасан и других.



