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Пылающее Приморье: за сутки в крае произошло 160 поджогов сухой травы: РИА "Восток-Медиа"
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Пылающее Приморье: за сутки в крае произошло 160 поджогов сухой травы

Пылающее Приморье: за сутки в крае произошло 160 поджогов сухой травы
Граждане с безразличием отнеслись к введению противопожарного режима
сегодня, 12:24
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control, dps_vl, dpscontrol_125rus, dps_artem, mark2_che

В Приморском крае начался сезон поджогов травы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Только за минувшее воскресенье в крае зафиксировано 160 подобных инцидентов.

За прошедшие выходные Приморье отметилось полутора сотнями крупных палов травы. Несмотря на то, что в крае ввели особый противопожарный режим, количество подобных инцидентов постоянно растёт. По информации пресс-службы краевого управления МЧС, только за воскресенье огнеборцы выезжали для тушения горящей травы 160 раз. Особенно крупными поджогами отметился Владивосток. Так, в районе дома № 133/4 на проспекте Красного Знамени  загорелась сопка. По сообщениям очевидцев, виновниками происшествия стали любители шашлыков. После отдыха они толком не затушили угли. В результате склон, покрытый сухой травой, заполыхал.

 

Сообщение об инциденте поступило пожарным в 19:04. На месте происшествия они оказались уже через восемь минут. К этому времени огонь распространился на 2000 квадратных метров – во многом из-за сильного ветра. На тушение такого масштабного возгорания огнеборцам понадобился час. В тушении огня приняли участие 16 человек личного состава и 3 единицы техники.

 

Ещё один инцидент произошёл в районе посёлка Де-Фриз. Там горела трава вдоль дороги.

 

Крупный пал зафиксирован в районе села Борисовка (входит в состав Уссурийского городского округа). Там полыхала трава вдоль дороги. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам. Одной из весьма вероятных причин является банальный недокуренный бычок, брошенный кем-то из водителей. «Очень часто пожары вдоль дорог провоцируют курильщики за рулём. Водитель бросает окурок в окно, на обочину дороги. Там сухая трава, она моментально загорается. В итоге начинается пал», - рассказали в пресс-службе управления МЧС. Впрочем, не исключено, что пожар возле Борисовки спровоцировали местные фермеры, выжигающие поля. Как пишут в соцсетях местные жители, некоторые горе-огородники занимаются подобными шалостями каждый год.


 

Несколько возгораний произошло и в самом Уссурийске. Так, на Славянской улице неизвестные подожгли сухую траву. Огонь быстро распространился на 1300 «квадратов». Пожарным сообщили о происходящем в 12:44. Через 8 минут они прибыли на место возгорания. С палом им удалось справиться за час. Горела трава и в районе остановки «Мелькомбинат».


 

Впрочем, горела в Приморье не только трава. Так, в Артёме вспыхнул пожар на территории частного дома на Севастопольской улице. В три часа дня пламя охватило сарай и несколько дворовых построек. Огонь распространился на 200 квадратных метрах территории. Пожар оказался действительно сложным – огнеборцы тушили его несколько часов. Полностью расправиться с «красным петухом» им удалось только в 20:03. Пострадавших в результате ЧП не было.

 

Как отмечают в приморском управлении МЧС, большинство палов происходит по вине людей. Иногда они поджигают траву умышленно, иногда – из-за разгильдяйства. «В Приморье действует противопожарный режим. Однако, судя по всему, жители края относятся к этому совершенно несерьёзно. Об этом говорит число инцидентов с поджогом травы. При этом найти виноватых в подобных случаях очень непросто. Хотя полиция прикладывает все усилия для этого. Так, в пятницу они оштрафовали троих жителей Надеждинского района за сжигание сухостоя», - рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ведомства.

 
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