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В Приморье изменился порядок получения справок БТИ

В Приморье изменился порядок получения справок БТИ
Теперь вся учётно-техническая документация перешла в краевую собственность
сегодня, 11:52
Общество | Приморский край
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Фото: hiperinfo.ru

С апреля учётно-техническая документация, касающаяся объектов недвижимости Приморья, - технические паспорта, регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов – перешла в собственность Приморского края. Новый порядок получения «справок БТИ» опубликован на краевом сайте. 

Хранившаяся в организациях БТИ по состоянию на 1 января 2013 года учётно-техническая документация теперь находится в краевом учреждении «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», расположенном по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14. Именно здесь теперь граждане и организации могут получить копии учётно-технической документации и справки о содержащихся в ней сведениях. 

Подать заявление по утверждённой форме можно лично, почтовым отправлением или через многофункциональные центры «Мои документы».

К заявлению необходимо приложить копии документов, предъявив также оригиналы или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (для заявителя – физического лица);

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени гражданина, в интересах которого запрашиваются копии учётно-технической документации и содержащиеся в ней сведения, если с заявлением обращается представитель заявителя;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени юридического лица, в интересах которого запрашиваются копии учётно-технической документации и (или) содержащиеся в ней сведения;

5) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление копий учётно-технической документации и содержащихся в ней сведений. Реквизиты для внесения платы можно скачать здесь.

В управлении землями и имуществом на территории Приморского края отмечают, что размеры платы за предоставление копий учётно-технической документации и содержащихся в ней сведений утверждены постановлением администрации края.

Более подробно с порядком предоставления «справок БТИ» можно ознакомиться на сайте администрации Приморья.

Личный приём граждан проводится по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, кабинет 403. График приёма обращений граждан: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00.

По вопросам, связанным с подачей заявления, можно также обратиться по телефону: (423) 200-39-69.

 
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