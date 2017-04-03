Понедельник во Владивостоке начался с крупных заторов

Рабочая неделя во Владивостоке вновь началась с пробок. Сегодня загруженность дорог в приморской столице составила 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самая серьёзная пробка собралась на проспекте 100-летия Владивостока. 7-балльный затор от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» сохранялся 2,5 часа, а вот в обратном направлении эта дорога пустовала. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в сторону выезда из города Некрасовский путепровод был загружен всего на 1 балл.

На «шестёрку» была загружена Светланская улица в сторону центра города. Сегодняшний затор был довольно коротким: он начался возле стадиона «Авангард» и закончился в районе Матросского сквера. Трафик на этом направлении пришёл в норму через час.

Полтора часа «ползли» водители по проспекту Красного Знамени. Затор от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода продержался почти полтора часа.

Непросто было проехать по магистрали Некрасовская – Гоголя. В 9 часов утра мощность пробки в сторону фуникулёра достигла девяти баллов. Впрочем, к настоящему времени эта дорога полностью разгрузилась.

Перегруженный трафик наблюдался и на Выселковой улице. Проблемы с движением в сторону Рудневского моста сохранялись в течение полутора часов.

А вот трасса Патрокл – Золотой мост этим утром была загружена по минимуму. Плотность трафика в сторону моста составила всего один балл – вместо обычных трёх.