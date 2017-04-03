В Находке задержали игрушки с символикой чемпионата мира по футболу

Находкинская таможня задержала партию китайских игрушек с символикой чемпионата мира по футболу. Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, игрушки прибыли на границу месяц назад, получателем значилась новосибирская фирма. В таможенной декларации было заявлено, что общий вес упаковок с товаром - 4,5 тонны.

Однако в ходе таможенного досмотра выяснилось, что на упаковках с настольным футболом используется символика чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года – изображение спортивного кубка. Оно является объектом интеллектуальной собственности, исключительными правами на которую обладает FIFA. На запрос таможни представитель правообладателя товарного знака FIFA сообщил, что у производителя и импортёра настольных игр отсутствует право на использование официальной символики чемпионата мира.

Ввоз контрафактного товара стал основанием для возбуждения в отношении новосибирской фирмы дела об административном правонарушении. Товар был конфискован, а предпринимателям придётся заплатить солидный штраф.

Контрафактные игрушки - не первый подобный товар, задержанный в Находке. Только с начала этого года находкинские таможенники выявили 80 тысяч игрушек, обладающих признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. По фактам незаконного использования товарных знаков возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.