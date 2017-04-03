Владивостокский суд рассмотрит дело китайских пловцов

Суд во Владивостоке скоро поставит точку в уголовном деле о нападении и ранении гражданина КНР. Пострадавший, как и нападавший, должны были участвовать 25 декабря в зимнем заплыве в Амурском заливе. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», на соревнования в Приморье тогда приехало больше сотни китайцев.

Сегодня, 3 апреля, пресс-служба управления МВД по Владивостоку опубликовала подробности декабрьского конфликта в одной из городских гостиниц и развития событий. О конфликте двух китайцев полицейские узнали от администратора гостиницы: она позвонила в дежурную часть отдела № 4 во Фрунзенском районе и рассказала, что в холле находится иностранец с ножевым ранением. Это случилось за день до заплыва.

Оказалось, что 37-летний потерпевший выпил, разругался с 39-летним соотечественником и ударил его. В ответ получил удар ножом в живот. Вскоре оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

К этому дню закончилось расследование уголовного дела по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд.