Во Владивостоке отключат свет на улицах трёх адмиралов

И это ещё не весь список

С 9 часов утра отдохнувшие энергетики вновь начнут плановый ремонт своих объектов во Владивостоке. В связи с этим в понедельник часть абонентов лишится света – максимум до 17:00.

В списке, который опубликован на сайте муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», специалисты указали дома на 12 городских улицах:

проспект 100-летия Владивостока, 30, 30а, 30-б, 30в, 32, 32а, 32-б, 34, 34а, 36, 38;

Адмирала Горшкова, 20, 26;

Адмирала Кузнецова, 74;

Адмирала Спиридонова, 15;

Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 38;

Ивановская, 4;

Каплунова, 1, 3, 5, 7;

Лермонтова, 5 (ориентир - 358 метров по направлению на юго-восток);

Муравьёва-Амурского, 4, 6;

Пионерская, 5, 6, 7;

Русская, 19в, 21, 92;

Толстого, 25, 43.

Отключений воды на сегодня не запланировано. По информации «Приморского водоканала», ремонт будет во вторник, 4 апреля, на улицах Карбышева и Металлургической, а потом 5 апреля на Русской.