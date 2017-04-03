На смену одному циклону в Приморье придёт другой

В минувшую ночь над Приморским краем прошёл циклон, который принёс осадки различной интенсивности. Уже к середине понедельника, отмечают сотрудники «Примгидромета», осадки в крае прекратятся, а в течение недели потеплеет до +21 градуса.

Ночью ещё сохраняется отрицательная температура – до −8 градусов на севере региона, зато днём столбик термометра уходит вверх. Так, сегодня по краю ожидается температура воздуха от +5 до +14 градусов, во Владивостоке – до +12 градусов, возможны несущественные осадки. Ветер сильный, 13–18 метров в секунду, а после обеда – умеренный, 6–11 метров в секунду. Умеренное волнение на море.

Во вторник и в среду, по оценке синоптиков, Приморье окажется в поле повышенного давления, осадки маловероятны. А к середине недели, с приближением нового активного циклона, в крае усилится южный ветер.

В ночь на среду в краевой столице потеплеет на 2–4 градуса. Максимальная температура днём будет +14.