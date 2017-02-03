Врачи Приморья будут делать кардиограмму прямо в машинах скорой

Губернатор Приморья на сегодняшнем совещании по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения края поручил к концу 2017 года оснастить аппаратами теле-ЭКГ все фельдшерско-акушерские пункты и все машины скорой медицинской помощи. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертность от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Масштабный проект по внедрению современных информационных технологий в систему здравоохранения края рассчитан на несколько лет и включает несколько ключевых направлений, в том числе дальнейшее развитие телемедицины в Приморье. Как рассказал директор департамента здравоохранения края Андрей Кузьмин, в этом году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить все 120 бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края – это 354 ФАПа в 34 муниципалитетах. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию.

Внедряемая система позволяет анализировать собранные данные и контролировать состояние здоровья людей из группы риска, доступ к единой базе хранения и обработки данных получат городские и районные поликлиники и больницы.