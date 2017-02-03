На восстановление 7 мостов в Приморье направят 570 миллионов рублей

В нынешнем году в Приморье планируется завершить восстановление 24 мостов, большинство из которых были разрушены тайфуном «Лайонрок». Ремонт будет проводиться в соответствии с утверждённым планом.

В том числе краевое предприятие «Примавтодор» восстановит семь мостов в трёх районах края. Директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов сообщил, что будет построен новый мост взамен временного к селу Суворово, мост через реку Извилинка в Чугуевском районе, мост через реку Черёмуховая к селу Черемшаны. Также будут восстановлены мосты через реку Фабричную в Кавалерово, на дорогах Устиновка - Зеркальный, Уборка - Самарка - Ариадное и Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка. Финансирование работ обеспечат краевой и федеральный бюджеты – всего на семь мостов потратят более 570 миллионов рублей.

Ещё восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах планируют отремонтировать в 2018 году. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в апреле 2016 года был разработан план ремонта всех аварийных мостов края до 2020 года, но коррективы в этот план внёс августовский тайфун, добавивший работы дорожникам на годы вперёд.