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Депутаты думы Владивостока навестили театр "Белая лошадь": РИА "Восток-Медиа"
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Депутаты думы Владивостока навестили театр "Белая лошадь"

Депутаты думы Владивостока навестили театр "Белая лошадь"
В истории с помещением открылись новые подробности
вчера, 16:48
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Накануне владивостокский театр «Белая лошадь» принял ВИП-посетителей из городской думы и краевого общественного экспертного совета по культуре. Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов думы Владивостока Ольга Ворожбит, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат городской думы Ольга Забелина и член общественного совета по культуре при губернаторе Приморья Юлия Барханова пришли, чтобы осмотреть спорный цоколь на Нерчинской, 40 и убедиться — так ли шумят артисты, как об этом пишут жалобщики, желающие выселить театр.

Сергей Рыбалка, руководитель общественной организации «Перекрёсток», занимающей цоколь уже более 20 лет, за неделю до нынешнего визита направил думским депутатам подробное письмо с историей обустройства помещения театра и взаимоотношений с жильцами дома. В письме есть доказательства того, что кадастровые инженеры даже не были в театре перед тем как составить план помещения и что обвинения жильцов во многом несостоятельны: шум никто не замерял, положенные «часы тишины» артисты соблюдают, жильцов не оскорбляют. В то время как председатель домового комитета Ольга Купцова утверждает, что в «Белую лошадь» жильцов не пускают, Сергей Рыбалка напомнил, что не раз предоставлял зал для общедомовых собраний — абсолютно безвозмездно. Не разжигали артисты и конфликта со Светланой Собкив, поселившейся прямо над театром и за 4 года несколько раз заливавшей цоколь — акты о потопах в «Белой лошади» имеются.

«Просим учесть наш посильный вклад в содержание и сохранение городского имущества, заключающийся в борьбе с регулярными протечками, посильном участии в ликвидации последствий ряда аварий в трубопроводах тепло- и водоснабжения в нашем и соседнем помещениях, восстановлении помещения, в котором располагается зрительный зал после разгрома, учинённого прежними арендаторами, замене разрушенного козырька над входом (падение такого козырька в соседнем доме привело к гибели человека). Во что превратилось бы данное помещение без «Перекрёстка», можно посмотреть на примере дома по Нерчинской, 42: выбитые окна, никому не нужно много лет ни в собственность, ни в аренду», — говорится в письме Сергея Рыбалки.

Депутаты пообещали сделать соответствующие запросы в администрацию города и помочь театру, переживающему не лучшие времена. Присоединившийся к посетителям директор краевой библиотеки имени Горького Александр Брюханов выразил общее мнение: «Перекрёсток» нужно сохранить — за 20 лет этот коллектив доказал свою творческую состоятельность и добросовестность, артисты не раз выступали в культурных учреждениях края, в том числе в библиотеках. «Сергей Рыбалка — настоящий профессионал», — заверил Александр Брюханов.

Член общественного экспертного совета по культуре при губернаторе края Юлия Барханова считает, что для подробного разбирательства нужно время — помочь театру, по её словам, нужно, но сделать это не так просто из-за различных юридических формальностей. На очередном заседании экспертного совета этот вопрос будет поднят. Ранее РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало, что в защиту «Перекрёстка» высказался и председатель экспертного совета Ефим Звеняцкий.  


 
 
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Комментарии
  • Воронов Виктор  (вчера, 22:33 )

    Поражает то, что никакие "юридические формальности" не мешали начать очередную попытку уничтожения театра. А вот оказать помощь ну просто невероятно сложно! Сразу же возникают почти непреодолимые "юридическиеформальности". Держись, "Белая лошадь"!!!! Держись, Перекресток!!! Так победите!

  • Анастасия  (вчера, 23:09 )

    Хорошо. Пошло дело в верном направлении.

  • Ден  (сегодня, 08:17 )

    Очень хочется верить в хороший исход дела! Спасибо Рыбалка за его большое и нужное дело, дело всей его жизни!

  • ывапол  (сегодня, 17:41 )

    Брюханов и Барханова - очень похожие фамилии.



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