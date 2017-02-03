Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС

Ликвидация Дальневосточного регионального центра МЧС никак не отразится на приморском управлении ведомства. Краевым спасателям не стоит беспокоиться о возможных сокращениях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С 1 февраля Дальневосточный региональный центр МЧС прекратил своё существование. Теперь все его подразделения перешли в подчинение такого же Сибирского центра. В развитии событий сразу последовала отставка главного дальневосточного спасателя Александра Соловьёва и его первого заместителя. А вот Приморье эти ведомственные пертурбации никак не заденут. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник пресс-службы краевого управления МЧС Михаил Исаметов, никаких сокращений в главке не ожидается. «Нас просто переподчинили Сибири, на этом всё. Какие-то сокращения, увольнения – это всё касается окружных и федеральных структур. На работе краевых управлений этот процесс никак не отразится», - пояснил собеседник.

Теперь Сибирский региональный центр МЧС России контролирует 75 процентов территории России. Он отвечает за безопасность жизни населения 27 субъектов: 12 сибирских, 6 уральских и 9 дальневосточных. Известно, что сотрудники подразделений МЧС в ДФО уже начали получать уведомления об увольнении. При этом Сибирский центр ведомства официально заявил, что обеспечит личному составу дальневосточных подразделений выполнение всех социальных обязательств.