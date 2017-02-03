Завтра в Приморье стартует декада по борьбе с онкозаболеваниями

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По всему краю пройдут лекции о профилактике рака
|Фото: Discover24.ru
4 февраля в Приморье начнётся декада борьбы с онкозаболеваниями. Медицинские учреждения подготовили циклы мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление раковых заболеваний. В разных городах и районах Приморья врачи проведут лекции о том, как предупредить развитие рака и что делать, если опасный диагноз настиг человека.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, с 4 по 15 февраля в лечебных учреждениях края будут проходить профилактические мероприятия и акции, скрининговые исследования, а также работать «Школы здоровья».
Во владивостокской поликлинике № 3 по адресу: Луговая, 55 в эти дни будут проводить обследования по профилактике онкопатологии. Как сообщил главный врач поликлиники Вадим Олейник, в течение двух недель все желающие могут пройти исследования онкомаркеров крови — женщины старше 35 лет и мужчины старше 45 таким образом проверят свои репродуктивные органы на предмет злокачественных новообразований.
В рамках Всемирного дня борьбы против рака с 1 по 9 февраля в поликлинике № 9 Владивостока также проводится акция по раннему выявлению предраковых состояний и онкологических заболеваний. В неё входят маммография, флюорография, PSA-тест для мужчин старше 40 лет и исследование крови на онкомаркеры. Заместитель главного врача Наталья Бурдуковская подчеркнула, что в акции будут участвовать терапевты, хирурги, стоматологи, уролог, дерматолог, фельдшер доврачебного кабинета.
«Школы здоровья» будут работать для жителей в Спасском районе и Уссурийске. Пациенты, ожидающие приёма врача, могут прослушать радиолекции о злокачественных образованиях и профилактике их возникновения. Также пациентам предложат поучаствовать в анкетировании «Что вы знаете об онкозаболеваниях?»
По словам директора краевого департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, в Приморье каждый год выявляется около 10 тысяч онкозаболеваний. Помочь сохранить здоровье жителям края помогают государственные программы — диспансеризация и профилактический осмотр. Принять участие в них граждане могут совершенно бесплатно.
В двух поликлиниках города ? Акция? Да это надо делать Ежедневно!
Толку от вашей декады!!!! Когда те, кто уже болеет, вынуждены прервать лечение, потому что лекарств нет!!! Нигде нет!!! Ни бесплатно, ни платно! Ни во Владивостоке, ни в Москве!
5 лет учатся в Академии МСЧ чтоб потом инструкции печатать для людей как печь топить . Зачем такая армия дармоедов, - какие науки они там изучают ? Пол года готовятся к тайфунам сидя в кабинетах и потом ничего толком не могут сделать . Учат народ выживать а сами погибают потому как выезжают на ликвидацию ЧС под алкоголем. Как мог начальник МСЧ Прим края сесть в машину с пьяным водителем - явно для развлечения потащили КАМАЗ в реку. Вот Вам катастрофа - судно горит в амурском заливе и они туда только на разведку выезжают по просьбе населения. Пожар самоликвидировался без помощи МСЧ. Я после суток дежурства в больнице валюсь с ног и сплю пол дня а сосед по гаражу работая в МЧС после суток едет на рыбалку. Что он целые сутки делает понятие не имею
Смешные уроды, для галочки декады делают. Это должно быть поставлено на поток ежедневно. Приходите, говорят во время к врачам, не затягивайте болезни, а просто к терапевту запись за 3-4 недели. ПОзорище такой медицине в России!!!В Артеме, придя к гинекологу, ты должен купить и принести буквально ВСЁ, что для этих целей надо и бахилы еще купить на входе - ЭТО КАК?? КАПЕЦ!!!Зато эшелоны уходят ежедневно в Украину, Сирию и т. д. и т. п. Я, отработав 40 лет и оплатив в этой стране дебильной налоги, не могу бесплатно зайти в больницу. УРОДЫ!!!!