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Завтра в Приморье стартует декада по борьбе с онкозаболеваниями : РИА "Восток-Медиа"
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Завтра в Приморье стартует декада по борьбе с онкозаболеваниями

Завтра в Приморье стартует декада по борьбе с онкозаболеваниями
По всему краю пройдут лекции о профилактике рака
вчера, 15:41
Общество | Приморский край
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Фото: Discover24.ru

4 февраля в Приморье начнётся декада борьбы с онкозаболеваниями. Медицинские учреждения подготовили циклы мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление раковых заболеваний.  В разных городах и районах Приморья врачи проведут лекции о том, как предупредить развитие рака и что делать, если опасный диагноз настиг человека.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, с 4 по 15 февраля в лечебных учреждениях края будут проходить профилактические мероприятия и акции, скрининговые исследования, а также работать «Школы здоровья».

Во владивостокской поликлинике № 3 по адресу: Луговая, 55 в эти дни будут проводить обследования по профилактике онкопатологии. Как сообщил главный врач поликлиники Вадим Олейник, в течение двух недель все желающие могут пройти исследования онкомаркеров крови — женщины старше 35 лет и мужчины старше 45 таким образом проверят свои репродуктивные органы на предмет злокачественных новообразований.

В рамках Всемирного дня борьбы против рака с 1 по 9 февраля в поликлинике № 9 Владивостока также проводится акция по раннему выявлению предраковых состояний и онкологических заболеваний. В неё входят маммография, флюорография, PSA-тест для мужчин старше 40 лет и исследование крови на онкомаркеры. Заместитель главного врача Наталья Бурдуковская подчеркнула, что в акции будут участвовать терапевты, хирурги, стоматологи, уролог, дерматолог, фельдшер доврачебного кабинета.

«Школы здоровья» будут работать для жителей в Спасском районе и Уссурийске. Пациенты, ожидающие приёма врача, могут прослушать радиолекции о злокачественных образованиях и профилактике их возникновения. Также пациентам предложат поучаствовать в анкетировании «Что вы знаете об онкозаболеваниях?»

По словам директора краевого департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, в Приморье каждый год выявляется около 10 тысяч онкозаболеваний. Помочь сохранить здоровье жителям края помогают государственные программы — диспансеризация и профилактический осмотр. Принять участие в них граждане могут совершенно бесплатно.

 
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Комментарии
  • Farma  (вчера, 20:08 )

    В двух поликлиниках города ? Акция? Да это надо делать Ежедневно!

  • Натали  (сегодня, 09:21 )

    Толку от вашей декады!!!! Когда те, кто уже болеет, вынуждены прервать лечение, потому что лекарств нет!!! Нигде нет!!! Ни бесплатно, ни платно! Ни во Владивостоке, ни в Москве!

  • Олео  (сегодня, 11:44 )

    5 лет учатся в Академии МСЧ чтоб потом инструкции печатать для людей как печь топить . Зачем такая армия дармоедов, - какие науки они там изучают ? Пол года готовятся к тайфунам сидя в кабинетах и потом ничего толком не могут сделать . Учат народ выживать а сами погибают потому как выезжают на ликвидацию ЧС под алкоголем. Как мог начальник МСЧ Прим края сесть в машину с пьяным водителем - явно для развлечения потащили КАМАЗ в реку. Вот Вам катастрофа - судно горит в амурском заливе и они туда только на разведку выезжают по просьбе населения. Пожар самоликвидировался без помощи МСЧ. Я после суток дежурства в больнице валюсь с ног и сплю пол дня а сосед по гаражу работая в МЧС после суток едет на рыбалку. Что он целые сутки делает понятие не имею

  • Карина  (сегодня, 14:52 )

    Смешные уроды, для галочки декады делают. Это должно быть поставлено на поток ежедневно. Приходите, говорят во время к врачам, не затягивайте болезни, а просто к терапевту запись за 3-4 недели. ПОзорище такой медицине в России!!!В Артеме, придя к гинекологу, ты должен купить и принести буквально ВСЁ, что для этих целей надо и бахилы еще купить на входе - ЭТО КАК?? КАПЕЦ!!!Зато эшелоны уходят ежедневно в Украину, Сирию и т. д. и т. п. Я, отработав 40 лет и оплатив в этой стране дебильной налоги, не могу бесплатно зайти в больницу. УРОДЫ!!!!



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