Вузы Приморья начали приём документов на губернаторскую стипендию

В вузах Приморского края объявлен старт очередного этапа конкурса на губернаторскую стипендию, размер которой составляет 5555 рублей. Каждый семестр состав получателей обновляется на конкурсной основе. Всего стипендия губернатора присуждается 300 студентам, конкурс в среднем составляет 7 человек на одну выплату.

Как рассказал директор краевого департамента по делам молодёжи Александр Кайданович, есть ряд требований к кандидатам в губернаторские стипендиаты: они должны быть не старше 30 лет, обучаться на очном отделении и показать хорошие и отличные результаты за осенний семестр 2016/2017 учебного года по итогам зимней сессии. При этом стипендиат губернатора не может быть преподавателем или сотрудником образовательных организаций.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса принимает документы с 6 по 10 февраля с 12:00 до 17:00 аудитория 8301. Морской государственный университет – с 26 января по 3 февраля с 11:00 до 16:00 по адресу: ул. Верхнепортовая, 50а, учебный корпус № 2. Дальрыбвтуз – 10 февраля до 17:00 по адресу: Луговая, 52-б. Дальневосточная государственная академия искусств: с 30 января по 6 февраля с 13:00 до 14:30, с 19:00 до 21:00 по адресу: ул. Петра Великого, 3а, кабинет 101. Тихоокеанский государственный медицинский университет – с 14 по 20 февраля с 9:00 до 17:00 учебный корпус № 1, 3-й этаж. Владивостокский филиал Российской таможенной академии – с 9 по 10 февраля с 11:40 до 12:20 актовый зал ВФ РТА. Дальневосточный федеральный университет – с 6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00 остров Русский, кампус ДВФУ, корпус А, 8-й этаж, ауд. А826.

В Приморье стипендию губернатора получают не только студенты, но и школьники – размер этой выплаты составляет 3 тысячи рублей. На сегодня в крае насчитывается 116 одарённых школьников из 29 муниципалитетов Приморья, ставших стипендиатами губернатора. Они не только учатся на «хорошо» и «отлично», но и имеют в наличии наградные документы, подтверждающие завоевание первого места в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках.