Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене

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Члены ОНФ недовольны продажей земель Академии наук
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
«Фронтовики» озвучили на встрече с губернатором ряд проблем, одну из которых могла бы решить мэрия Владивостока. Поводом для критики стал земельный конфликт на территории ДВО РАН.
Представители приморского штаба ОНФ обсудили с губернатором Владимиром Миклушевским насущные проблемы края. Одной из главных тем стала продажа земель Дальневосточного отделения Академии наук. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало об этой проблеме. На территории ДВО РАН развернулось масштабное строительство, в результате которого массово вырубаются деревья. Кроме того, там собираются возводить огромный жилой комплекс. При этом здания напрямую будут граничить с моргом и опасными лабораториями. Активистка ОНФ Ольга Анисимова сообщила 2 февраля главе региона, что администрация Владивостока распределила под дачи земли Академии наук. В то же время эти территории находятся в статусе бессрочного пользования ДВО РАН.
«Я считаю, что это государственная измена. У меня есть все необходимые документальные доказательства», - заявила Анисимова. После этого Владимир Миклушевский решил лично ознакомиться со всеми бумагами по данному делу. Кроме того, он пообещал, что подключит к решению вопроса все ответственные ведомства. Так что, вполне возможно, конфликт учёных с застройщиками скоро начнёт решаться. В пресс-службе администрации Владивостока пообещали в скором времени прокомментировать громкое заявление Ольги Анисимовой. РИА «Восток-Медиа» следит за развитием событий.
Общественники обсудили с главой региона и строительство нового онкологического диспансера. Предыдущий подрядчик выполнил лишь 10 % от запланированного объёма работ. Из-за этого контракт с ним расторгли. Член приморского штаба ОНФ Олег Пак поинтересовался у губернатора, когда строительство наконец возобновят. «Это одна из приоритетных задач на сегодняшний день. Мы уже объявили конкурс на достройку лечебно-диагностического корпуса. На эти работы в бюджете предусмотрено более 230 миллионов рублей, строительство будет завершено в этом году. В ближайшее время пройдёт аукцион на выбор подрядчика для строительства палаточного корпуса», - сообщил губернатор. Владимир Миклушевский отметил, что для диспансера уже закупили различное оборудование на сумму 550 миллионов рублей.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что приморские активисты Общероссийского народного фронта обещали вплотную заняться проблемами экологии в крае. Это связано с тем, что об экологии много говорил Владимир Путин во время своей пресс-конференции.
- капитальный ремонт госдачи по ул. Девятая, 20 (резиденция), где проживает В. В. Миклушевский – 377. 922. 337 рублей; - капитальный ремонт инженерных систем, оборудования и конструкций здания по ул. Девятая, 20 (резиденция) – 16. 031. 003 рубля; - капитальный ремонт инженерных сетей (теплосеть) по адресу г. Владивосток, ул. Девятая, 14 (резиденция) – 9. 491. 997 рублей; - капитальный ремонт кровли по адресу г. Владивосток, ул. Девятая, 14 (резиденция) - 29. 986. 249 рублей; - капитальный ремонт госдачи по ул. Девятая, 12 (резиденция) – 87. 607. 720 рублей; - капитальный ремонт нового здания по адресу г. Владивосток, остров Русский, бухта Боярин (резиденция) – 16. 115. 428 рублей; - капитальный ремонт наружных инженерных сетей по адресу г. Владивосток, ул. Девятая, 14; о. Русский б. Боярин (резиденция) – 2. 075. 880 рублей; - установка ограждения на о. Русский, б. Боярин – 999. 923 рубля; - капитальный ремонт ограждений и железобетонной площадки по адресу г. Владивосток, о. Русский, б. Боярин (резиденция) – 839. 351 рубль; - мебель для резиденции на о. Русский, б. Боярин – 64. 546. 541 рубль; - покупка 4 предметов мебели (кровать, диван, кресло, пуф) – 2. 269. 905 рублей; - покупка корпусной мебели (два шкафа, зеркало, стеллаж, консольные панели) - 2. 602. 349 рублей; - покупка элитной мебели, в том числе: - трех шкафов-купе – 979. 459, 42 руб. ;
- кухонного гарнитура (столешница и 9 шкафов, мойка, смеситель) за 1. 796. 138 руб. ; - приобретение домашней мультимедийной системы – 983. 143 рубля; - аренда дорогих автомобилей марки Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 200 потрачено 3. 290. 000 рублей; - аренда автомобиля Cadillac, модель Escalade ESV Premium AWD – 3. 778. 114, 56 руб. ; - ремонт автомобилей губернатора и близкого круга лиц (Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX 470, GMC Cadillac Escalade) - 1. 349. 349 рублей ; - на ремонт новой яхты, приобретенной в 2012 году к саммиту АТЭС, потрачено 29. 605. 674 рублей; - на транспортировку этой же яхты, до места ремонта в порт Гаосюн (Тайвань) и обратно, потрачено 19. 039. 474 рубля; - полировка яхты – 512. 000 рублей; - на обслуживание новой яхты (стоянка, страховка…) 2013-2015 годы потрачено 27. 574. 000 рублей; - на продукты питания, напитки и обслуживание (2013, 2014, 2015 годы) потрачено 36. 500. 000 рублей; - оказание услуг по обслуживанию в аэропорту (бизнес зал и т. д. ) - 6. 300. 000 руб. ; - полеты на вертолетах – 10. 286. 705 руб. ; - на пиар губернатора Миклушевского В. В. в СМИ (2012, 2013, 2104, 2015 годы) потрачено 1. 106. 473. 085 рублей Итого: 1. 856. 180. 227 рублей 56 копеек. Из них на мебель: 16. 698. 389, 04 (http://www. zakupki. gov. ru/…/not…/ea44/view/common-info. html…).
"После этого Владимир Миклушевский решил лично ознакомиться со всеми бумагами по данному делу. Кроме того, он пообещал, что подключит к решению вопроса все ответственные ведомства. " А раньше он об этом и не слышал?
Ведомства в крае на предмет коррупции может проверить губернатор, но губернатора ведомства не могут проверить, потому-что его жена родственница Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому Миклушевский может спокойно крысить дальше, всеравно с премьером делится. . Кормушка ебт. . .
А разве не мадам Соколова из департамента земельных отношений АПК выдавала разрешения на использование участков в Академгородке?
Точно она. Этож плешивый депутатский пес все с больной головы на здоровую пытается перекинуть ))
Приморье уверенно обгоняет все регионы России по зарплатным долгам, сообщает Роскомстат. Если по состоянию на 1 сентября 2016 года задолженность работодателей перед работниками в 25-м регионе составляла примерно 1/7 от все зарплатных долгов по РФ (492 миллиона 216 тысяч рублей, чуть меньше 14%), то к 1 ноября доля долгов в Приморье к общероссийскому показателю поднялась до 1/6 (588, 7 миллиона рублей, или 15, 5% от общего зарплатного долга по России). По состоянию на 1 ноября долги приморских работодателей составили более половины всех зарплатных долгов по Дальневосточному федеральному округу (1, 068 миллиарда рублей). Для сравнения: общий долг работодателей по стране составляет сейчас 3, 79 миллиарда рублей. В Центральном федеральном округе долг работодателей перед работниками - 671, 5 миллиона рублей; в Северо-Западном ФО - 583, 7; в Южном ФО - 266, 5; в Северо-Кавказском - 139, 5; в Приволжском - 302, 4; Уральском - 87, 6; Сибирском - 670, 2. ОНФ там нормально себя чувствует после фуршета из морепродуктов на губернаторской даче?
Читаем более подробно статьи про Терехова и Соколову - руководителей Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края: 1. Втроём на одного инвалида 2. Прокуратура Приморья выявила нарушения антикоррупционных стандартов государственными служащими регионального департамента земельных и имущественных отношений 3. Чиновники департамента земельных отношений АПК скрыли доходы на 8 млн рублей 4. Земледелие по приморски 5. Батарейки «Дюрасэл» от Натальи Соколовой 6. Декриминалификация 7. Утро России «Земля в иллюминаторе» 8. Сушим сухари для Соколовой И смотрим ролик на ютубе "Земельные махинации во Владивостке" 1 и 2 части