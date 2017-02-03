В аэропорту Владивостока один из рейсов задерживается на 4 часа

С опозданием на 4 часа во Владивосток прибудет один из самолётов московского направления. При этом все остальные рейсы в международном аэропорту выполняются по графику, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 3 февраля, в международном аэропорту Владивостока задерживается сразу несколько рейсов из столицы.

Самолёт авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», который должен был вылететь из Приморья во Внуково в 12:30, отправится на полчаса позже. Это связано с задержкой прибывающего рейса во Владивосток. Согласно новому расписанию, пассажиры, вылетевшие из Москвы самолётом этих авиакомпаний, приземлятся в Приморье на час позже – в 11:25.

В Кневичи с длительной задержкой прибудет и другой московский рейс SU-1702 компании «Аэрофлот». Он приземлится на 4 часа позже положенного – в 16:10. По этой причине люди, вылетающие в Шереметьево обратным рейсом SU-1703, вместо 14:05 отправятся лишь в 17:55.

Все остальные рейсы в международном аэропорту Владивостока выполняются по расписанию.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о частых переносах московских рейсов. Так, в конце января из-за неблагоприятных погодных условий в столице самолёты во Владивосток отправлялись с задержкой. Так, 16 января, по информации СМИ, в аэропортах Москвы отменили больше 30 рейсов.