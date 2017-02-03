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Трутнев: нас удивила ситуация с "гектаром" в Приморье

Трутнев: нас удивила ситуация с "гектаром" в Приморье
Приморцы не захотели делиться своей землёй
вчера, 09:04
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Заместитель председателя правительства Российской Федерации проверяет готовность регионов Дальнего Востока к выдаче «дальневосточного гектара». При этом ситуация в Приморье на третьем этапе программы сложилась не так, как ожидал полпред, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после приморской поездки проверил готовность Камчатского края к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре». Трутнев и глава региона Владимир Илюхин ознакомились с работой уполномоченного органа по выдаче земли в администрации наиболее востребованного у заявителей Елизовского района. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» стартовал 1 февраля. Теперь подать заявки на получение земли могут не только жители федерального округа, но и россияне из других регионов страны.

«Надо всем сосредоточиться, потому что количество одновременно обратившихся на сайт людей в итоге за эти сутки составляло до 25 тысяч человек. Система, конечно, одновременно работать с таким количеством пользователей не может. Она рассчитана на три тысячи человек одновременного посещения. Поэтому мы сейчас решаем вопрос — как сделать так, чтобы остальных просто поставить в очередь, чтобы люди могли тем не менее беспрепятственно воспользоваться этой услугой», - сказал Юрий Трутнев.

В пресс-службе Минвостокразвития также подтвердили, что за первые 1,5 суток работы 3-го этапа программы «дальневосточный гектар» зафиксировано уже более 800 тысяч заходов.  Сейчас система работает в режиме пиковых нагрузок.

Полпред также подчеркнул, что ситуация с «дальневосточным гектаром» в Приморье его удивила. «Мы думали, что 1 февраля начнут обращаться в основном жители центральной части Российской Федерации, потому что до сих пор им было это запрещено, сейчас у них открылась эта возможность. Однако в Приморье нас ситуация удивила. Там подавляющее большинство обратившихся - это жители края. Они наконец-то встрепенулись, сказали - так у нас же всю землю разберут. И активно побежали в уполномоченные органы, сели за компьютеры. Поэтому основная волна как раз местных жителей. По разным территориям, наверное, будет по-разному, мы потом посмотрим — это тоже интересно», - добавил Юрий Трутнев.

По информации Минвостокразвития, заявки на получение гектара поступают из разных частей страны. «Заявителями стали жители 75 регионов России. Пока на третьем этапе больше всего заявок зафиксировано из Приморья. Их больше 650. Потом идут Хабаровский край – больше 600 заявок, жители Москвы и Московской области – 220 заявок, Якутия – свыше 200. Больше 70 заявок пришло из Санкт-Петербурга», – рассказали в пресс службе министерства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Юрий Трутнев прилетел во Владивосток 30 января. Рабочая поездка включала сразу несколько мероприятий, одно из основных – совещание по «дальневосточному гектару».

 
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Комментарии
  • Patriot  (вчера, 21:38 )

    Очень лакомый кусок - Приморский край. Мало того, что рейдерскими захватами почти все предприятия перешли под управление москвичей, так еще и землю надо захапать! Короче, приехали. Вот так, любое, вроде-бы благое дело, можно легко изговнять и перевести в коррупционную сделку. Короче, уважаемые приморцы, в недалеком будущем вы сможете окончательно забыть поездки на рыбалку, за грибами, "дикарем" на море и т. д. - все будет не наше, все будет чужое !!! Это ли не очередной рейдерский захват? Только бесплатный!

  • JD  (вчера, 21:56 )

    Все уже и так чужое давно. Уж 25 лет как, а Вы только проснулись)

  • Виктор  (вчера, 23:08 )

    Трутнев и Галушка все будут продавать.

  • Почётный член  (вчера, 23:24 )

    Да Трутнева удивила и ситуация с эроглонасом. Складывается впечатление, что Трутнев удивительный д. . . . . б.



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