Данила Козловский заинтриговал приморцев

Популярный актёр Данила Козловский поделился со своими подписчиками в Instagram кадром из нового фильма и коротко написал: «НА РАЙОНЕ» скоро, так сказать».





На момент публикации во Владивостоке, где в основном снималась эта криминальная драма, была уже почти полночь. Тем не менее среди подписчиков, которые начали оставлять комментарии и «лайки», оказалось немало приморцев.

Прежде всего, читатели попытались выяснить у Козловского, когда именно состоится премьера, и заверили: «Мы очень ждём! Владивосток)»; «Ждём с нетерпением»; «Скоро – это когда?))) Скажи хоть, в каком месяце?». За два часа публикация собрала больше 24 тысяч «лайков» и 90 комментариев, но Данила так и не ответил на главный вопрос.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» уточнил ситуацию в кинокомпании «Марс Медиа», но и там пока не называют дату выхода на экраны фильма «На районе». В то же время он интересен не только очередной ролью популярного актёра, но и как полнометражный режиссёрский дебют Ольги Зуевой – модели, актрисы, сценариста, родившейся во Владивостоке. Об их личных отношениях СМИ стали писать два года назад, когда в День всех влюблённых Ольга и Данила впервые появились вместе на публике: сначала на балете «Жизель» в Большом театре, потом - на российской премьере фильма «Духless 2».

Во время съёмок криминальной драмы «На районе» была предварительная информация, что фильм выйдет в прокат весной 2017 года. Сейчас одна из участниц обсуждения на странице актёра поделилась: «Обещали весной, но в итоге премьеру перенесли на осень. Скоро обещают трейлер».



