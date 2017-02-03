Часть Владивостока в пятницу останется без света

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Энергетики назвали адреса
|Фото: novostienergetiki.ru
Сегодня, 3 февраля, с 9:00 до 17:00 во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. В связи с профилактическими работами на электросетях в десятках домов не будет света, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей».
Отключения пройдут по следующим адресам:
3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6, 9, 9а, 13, 15, 42, 43а, 49;
4-й Ключ, 2, 4, 5, 9, 10а, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 25, 27-б, 29д, 94, 98, 127;
5-й Ключ, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 54;
Бестужева, 6а, 8;
Верхнепортовая, 18, 18а, 20;
Гульбиновича, 4;
Добровольского, 18, 20, 23;
Заречная, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 41, 43, 53, 55, 57, 61;
Заречная 1-я, 8, 10, 12;
Зои Космодемьянской, 27, 38;
Крыгина, 29-б, 49;
Некрасовская, 58;
Охотская, 3г;
Партизанский проспект, 16/18;
Рылеева, 8;
садовое общество «Приморский садовод», 21-б;
садовое общество «Чайка», 2, 45, 46, 48, 51, 55, 71, 73, 75;
садовое общество «Энергетик», 77;
садовое общество «Юбилейное», 32;
садовое товарищество «Авангард», 17, 82, 83, 102, 115, 165, 188;
садовое товарищество «Водник», 19;
садовое товарищество «Восход», 46, 49а, 58, 60, 68;
садовое товарищество «Зелёный угол», 1, 16, 44, 110;
садовое товарищество «Юбилей», 2, 21;
Фортовая, 3;
Черёмуховая, 3, 4а, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 12а, 14, 14а, 18, 18а.