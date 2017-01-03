После бытовой ссоры четверых приморцев отправили в больницу

В посёлке Дунай Приморского края четверо местных жителей пострадали в результате бытовой ссоры. Они поступили в больницу в Фокино с травмами различной степени тяжести. У двоих диагностировали черепно-мозговые травмы, третий отделался ушибами и ссадинами, а четвёртый поступил с огнестрельным ранением грудной клетки.

По подозрению в причинении этих травм правоохранители задержали двоих жителей Фокино 1980 и 1990 года рождения. В отделе полиции мужчины рассказали, что были в квартире знакомого в посёлке Дунай и начали ругаться. Подозреваемые причинили повреждения троим гостям, а в хозяина квартиры выстрелили из травматического пистолета, который прихватили с собой.

На двоих мужчин стражи правопорядка завели уголовное дело. Следователь настоял на том, чтобы подозреваемых заключили под стражу. По информации пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю, пистолет один из злоумышленников купил легально, у него есть лицензия на его хранение и ношение. Тем не менее оружие у мужчины изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.