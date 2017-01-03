Житель Артёма не смог уйти от полиции после грабежа

В Артёме полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он ограбил 59-летнюю женщину. Он напал на неё сзади и отобрал сумку с деньгами и документами. Поймать мужчину удалось по горячим следам.

Неизвестный применил к потерпевшей насилие и похитил её имущество. Женщина обратилась за помощью к полицейским, которые, приехав на место происшествия, выяснили, что когда женщина возвращалась домой, то со спины к ней подбежал мужчина и толкнул её. Она потеряла равновесие и упала, а злоумышленник этим воспользовался — выхватил из её рук сумку с деньгами и документами, после чего скрылся.

Во время патруля сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который, увидев их, попытался скрыться, но его задержали. Во время досмотра в кармане одежды подозреваемого стражи правопорядка нашли паспорт потерпевшей.

В отделе полиции 30-летний житель Артёма дал признательные показания. Украденные документы и деньги правоохранители вернули потерпевшей. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморью, раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, поэтому сейчас его заключили под стражу. Он стал фигурантом нового уголовного дела.