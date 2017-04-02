В ДВФУ впервые прошёл национальный конкурс красоты и таланта "Мисс Азия"

Кореянка Светлана Ким стала самой красивой азиаткой Владивостока. В краевом центре впервые прошёл национальный конкурс красоты и таланта «Мисс Азия ДВФУ - 2017», сообщает РИА «Восток-Медиа».

За победу боролись 8 конкурсанток – бурятки Эржена Доржиева, Дайана Саганова, кыргызка Айзада Яуда кызы, якутка Дайана Барашкова, кореянки Мария Лим, Алиса Сороквашина, Светлана Ким и Юлия Ли.

Девушки продефилировали в национальных костюмах, рассказали о себе, своей родной земле и показали настоящее танцевальное шоу. После знакомства с конкурсантками, участницы показали свои творческие умения. Светлана Ким, например, сыграла композицию River Flows In You на фортепиано, а Алиса Сороквашина на скрипке исполнила произведение Антонио Вивальди «Времена года. Зима». Кроме того, девушки подготовили совместный танцевальный номер.

Представление конкурсанток закончилось дефиле в свадебных платьях. Юноши сопровождали красавиц на сцену, после чего жюри наградили победительниц.

Звание «Второй вице-мисс Азия ДВФУ – 2017» стала Эржена Доржиева из Бурятии. Красавица из Якутии Дайана Барашкова заняла второе место, ей достался титул «Первая вице-мисс Азия ДВФУ – 2017». Главный приз и звание «Мисс Азия ДВФУ – 2017» завоевала представительнице Кореи Светлана Ким.



































































































































