Против дальнегорского мэра Игоря Сахуты возбудили ещё одно дело

Против мэра Дальнегорска Игоря Сахуты возбудили ещё одно уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его подозревают в незаконном предпринимательстве.

Глава Дальнегорска Игорь Сахута стал фигурантом ещё одного уголовного дела. В декабре он уже стал подозреваемым в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в конце 2015 года глава города организовал проведение аукционов на покупку квартир для переселенцев из ветхого жилья. Все покупки должностные лица сделали по заведомо завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается минимум в 22 миллиона рублей.

Теперь следователи подозревают его в незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, с ноября 2013-го по декабрь 2015 года Игорь Сахута лично либо через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза № 7». По закону он не имел права заниматься какой-либо коммерческой деятельностью. При этом глава Дальнегорска оказывал покровительство своей компании. Благодаря этому «Автобаза № 7» легко получала выгодные контракты с администрацией города. Речь идёт, в том числе, и о соглашении по уборке снега – за него компании заплатили больше 2,2 миллиона рублей.

Как сообщила старший помощник приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, сейчас следователи собирают последние доказательства по делу. В ближайшем времени Игорю Сахуте официально предъявят обвинение.