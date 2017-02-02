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Против дальнегорского мэра Игоря Сахуты возбудили ещё одно дело: РИА "Восток-Медиа"
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Против дальнегорского мэра Игоря Сахуты возбудили ещё одно дело

Против дальнегорского мэра Игоря Сахуты возбудили ещё одно дело
Главе приморского города придётся ответить за "Автобазу"
02 февраля 2017, 20:17
Закон | Приморский край
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Фото: администрация Дальнегорска

Против мэра Дальнегорска Игоря Сахуты возбудили ещё одно уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его подозревают в незаконном предпринимательстве.

Глава Дальнегорска Игорь Сахута стал фигурантом ещё одного уголовного дела. В декабре он уже стал подозреваемым в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в конце 2015 года глава города организовал проведение аукционов на покупку квартир для переселенцев из ветхого жилья. Все покупки должностные лица сделали по заведомо завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается минимум в 22 миллиона рублей.

Теперь следователи подозревают его в незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, с ноября 2013-го по декабрь 2015 года Игорь Сахута лично либо через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза № 7». По закону он не имел права заниматься какой-либо коммерческой деятельностью. При этом глава Дальнегорска оказывал покровительство своей компании. Благодаря этому «Автобаза № 7» легко получала выгодные контракты с администрацией города. Речь идёт, в том числе, и о соглашении по уборке снега – за него компании заплатили больше 2,2 миллиона рублей.

Как сообщила старший помощник приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, сейчас следователи собирают последние доказательства по делу. В ближайшем времени Игорю Сахуте официально предъявят обвинение.  

 
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