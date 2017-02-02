На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей

Неликвидный теплоход «Еруслан», приглянувшийся мародёрам несколько дней назад, скорее всего, просто утонет. На ликвидацию происшествия требуются миллионы рублей, однако такая спасательная операция никогда не оправдается финансово, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже на протяжении нескольких дней приморцы наблюдают за тем, как в акватории Амурского залива гибнет брошенное судно «Еруслан». Сегодня он начал медленно уходить под воду. При этом мародёры продолжают растаскивать с «Еруслана» всё, что им только приглянется.

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» замдиректора по аварийно-спасательной работе приморского филиала Росморречфлота Владимир Щукин, машинное отделение судна уже полностью заполнено водой, а вода поступать начала из-за того, что прогорели сальниковые уплотнения. По словам собеседника, теплоход и дальше будет неизбежно уходить под воду - вопрос лишь в том, сколько времени это займёт. Пока никто не берётся делать таких прогнозов.

Для того, чтобы повлиять на эту ситуацию, уточнил Владимир Щукин, в первую очередь необходимо полноценное обследование места и самого судна водолазами. Только они смогут заделать все образовавшиеся отверстия, расположившиеся ниже льда. Параллельно этому необходимо также откачивать воду. Только после этих действий возможна его буксировка. Кроме того, ситуацию усугубляет наличие достаточно плотного и толстого ледяного поля. Однако в первую очередь всё, разумеется, упирается в отсутствие денег. При этом подобные операции, считает эксперт, не оправдывают себя финансово.

«Спасение людей осуществляется безвозмездно, а вот спасение судов и другого имущества, в том числе ликвидация разливов, уже платны. Вряд ли на «Еруслане» есть топливо, его бы просто не поставили так на ответственное хранение. В любом случае все операции – это огромные финансовые затраты. Речь идёт о миллионах рублей. Кто будет платить за все эти работы? – задаётся вопросом собеседник агентства. – Сейчас, если в воду войдут кромки иллюминатора, то спасать будет просто нечего. Окружающей среде, я думаю, он никакой угрозы не нанесёт. На нём нет никаких нефтепродуктов. И если оно не лежит в фарватере и не мешает судоходству, то его могут там оставить».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что народный интерес к транспортному средству подогрел подробный фотоотчёт одного из местных изданий. После вышедшей статьи к судну потянулись толпы паломников. Некоторые горожане начали разбирать его на металлолом. 31 января объект загорелся, после чего пожар сам прекратился. Из-за повреждений, полученных во время пожара, «Еруслан» стал уходить под воду.

Сейчас судебные приставы Приморья не могут реализовать сухогруз в счёт выплаты зарплаты экипажу. На тяжбу с судном влияют многочисленные международные документы.