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В ТОР "Надеждинская" наладят выпуск железобетонных домокомплектов: РИА "Восток-Медиа"
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В ТОР "Надеждинская" наладят выпуск железобетонных домокомплектов

В ТОР "Надеждинская" наладят выпуск железобетонных домокомплектов
Местные инвесторы готовы дать старт производству уже в середине следующего года
02 февраля 2017, 19:09
Экономика | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В следующем году один из приморских резидентов ТОР «Надеждинская» обещает запустить в одноимённом районе завод по производству домокомплектов из железобетонных изделий. Этот проект намерена осуществить компания «Домостроительный комбинат Приморье» при участии группы компаний DNS. Цель проекта – создать условия для комплексного развития территории, которой нужны жилые дома и социальная инфраструктура.

Как сообщает краевая пресс-служба, сумма инвестиций в проект составит 772,8 миллиона рублей с перспективой создания 134 рабочих мест. Площадь будущего завода и сооружений составит 12 500 квадратных метров, а предполагаемая мощность  – 84 тысячи кубометров произведённых ЖБИ-изделий, что позволит собирать до 100 тысяч квадратных метров зданий ежегодно. Также предусмотрена возможность увеличения производительности в несколько раз.

Инвестор уже приступил к разработке технического задания на проектирование, во втором квартале 2017 года будет проведена экспертиза проекта. Строительство здания и окончание монтажа оборудования запланированы на второй квартал 2018 года. Следующим шагом станут пуско-наладочные работы и обучение сотрудников. Запуск производства планируется в середине 2018 года.

«Мы планируем использовать финские и немецкие технологии, которые станут новым словом в развитии домостроения на Дальнем Востоке, - рассказал директор компании «Домостроительный комбинат Приморье» Александр Голутвин. - Местоположение завода выбрано не случайно. Для реализации проекта необходима соответствующая инфраструктура. Единственной доступной и наиболее соответствующей для нашего проекта стала ТОР «Надеждинская», где Корпорация развития Дальнего Востока и региональные власти ведут активную работу по созданию инфраструктуры».

Обеспечивать площадку будущего завода ЖБИ необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой будут за счёт  средств регионального и федерального бюджетов по утверждённому графику. 

 
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