Во Владивостоке после ДТП за жизнь водителя борются медики

Сегодня вечером, 2 января, в столице Приморья произошло серьёзное ДТП с участием Toyota Caldina. Водитель универсала не справился с управлением, в результате чего машина протаранила леера и выехала на встречную полосу. Как выяснил корреспондент РИА "Восток-Медиа", в момент происшествия в автомобиле находились четверо человек.













Caldina двигалась со стороны улицы Катерной в направлении Окатовой. По всей вероятности, водитель выбрал опасную скорость, и машина потеряла сцепление с дорогой. Снеся несколько метров металлических ограждений, Toyota остановилась на противоположной стороне.









Встреча с отбойником оказалась для универсала фатальной. Авто сильно искорёжило, а людям, которые ехали в иномарке, понадобилась срочная помощь медиков. На месте происшествия врачам пришлось откачивать водителя, который получил обширную травму головы. Пока неизвестно, выживет ли мужчина.









Также серьёзно пострадала и спутница рулевого, находившаяся на переднем сиденье. Двое других пассажиров отделались испугом. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Движение в направлении улицы Катерной затруднено.