В Приморье подросток скончался в результате ДТП

В момент аварии машина перевернулась, а пассажир не был пристёгнут

Региональное управление МВД России проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария случилась в посёлке Пластун Тернейского района. Один из пассажиров автомобиля, 14-летний подросток, — погиб.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о ДТП с участием несовершеннолетних, которое произошло в посёлке Пластун. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Стражи правопорядка установили, что 19-летний водитель иномарки «Хонда-Одиссей» в районе дома № 25а на улице Гидростроителей не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне «Хонды», кроме водителя, находились четверо несовершеннолетних подростков в возрасте 13 и 14 лет. Все они не были пристёгнуты ремнями безопасности.





В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, 14-летний пассажир скончался на месте происшествия, а трое 13-летних подростков госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Выяснилось, что молодой человек управлял транспортным средством без соответствующих документов и ранее обучения на право вождения не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.