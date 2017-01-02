Приморцам вновь напомнили о правилах поведения в толпе

Правоохранительные органы вновь напомнили жителям Приморского края о том, как вести себя в местах массового скопления людей. Во время новогодних праздников в регионе запланирована насыщенная культурная программа, и посетителям мероприятий необходимо задуматься о собственной безопасности.

В переполненном людьми помещении нужно заранее определить, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны. Это могут быть проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах. Стоит обратить внимание на запасные и аварийные выходы, а также мысленно проделать путь к ним. Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

«Старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки», — говорится в сообщении, размещённом на сайте администрации Приморья.

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно нужно освободиться от любой ноши, прежде всего — от сумки на длинном ремне и шарфа. В случае, если что-то из вещей упало, останавливаться и поднимать их нельзя.

«Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки — их отдавят либо сломают. Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами», — озвучивает пресс-служба «белого дома».