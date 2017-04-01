Дом путешественника Арсеньева пригласил на экскурсии малышей

Владивостокский дом-музей Владимира Арсеньева сегодня уже второй раз провёл организованную экскурсию для самых маленьких посетителей. Её программа рассчитана на возраст от 3 до 8 лет. Малышам показывают предметы быта прошлого и позапрошлого веков, рассказывая о их назначении, а в завершение экскурсии дети смотрят специально подобранный сотрудниками музея этнографический мультфильм. Такие экскурсии проходят по субботам с 12 до 13 часов по адресу: улица Арсеньева, 7-б.

«Детям очень нравится такой формат, - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заведующая домом-музеем Юлия Яроцкая. – После экскурсии родители спрашивают у них о впечатлениях, и детишки охотно делятся восторгами. Некоторые предметы старины им уже знакомы. Например, даже малыши знают, что такое сундук – они встречали этот предмет в сказках и мультфильмах. Сегодня мы показывали ребятам северную сказку «В яранге горит огонь», в следующий раз подберём что-нибудь другое…»

Дом путешественника предлагает для малышей и другие программы – о них РИА «Восток-Медиа» рассказывало ранее. Это познавательный мастер-класс «Тайны совы», игра с участием профессиональных актёров «Звери, на подиум!» и другие. На семейные квесты приглашает приморцев и главный корпус краевого музея имени Арсеньева на улице Светланской, 20.