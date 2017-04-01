Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства

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Среди них – 4 парковки в центре, рыбный рынок под мостом и запуск очистных
|Фото: primorsky.ru
Российско-японская рабочая группа по развитию городской среды обнародовала семь первоочередных проектов, которые будут реализованы во Владивостоке. Переговоры об этом прошли накануне в Токио. В них принял участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.
По словам Василия Усольцева, для совместной работы по улучшению городской среды во Владивостоке были определены три основных направления: транспортный каркас города, рекреационные зоны и коммунальная инфраструктура. Японцы берутся помочь Владивостоку справиться с пробками. Они предложили перераспределить потоки грузового и общественного транспорта, построив новые эстакады и тоннели.
В список из семи проектов, над которыми готовы работать японские партнёры, вошли рыбный рынок под Золотым мостом на насыпном участке, четыре парковки в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система умных светофоров, благоустройство парка Минного городка и сквера в районе Второй речки, а также продление Тропы здоровья. Также японцы намерены строить во Владивостоке малоэтажные экологичные дома - и первые два образца появятся уже в августе. Ещё один проект - реконструкция мусоросжигательного «Спецзавода № 1».
«Участие в этих проектах рассматривают более 100 японских компаний, около 30 из них принимали участие в заседании рабочей группы накануне. Конкретные предложения появятся уже к 7 июня, когда состоится очередная встреча с японскими партнёрами, на этот раз во Владивостоке», – сообщил Василий Усольцев.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что предложение сделать Владивосток комфортным для горожан исходило от премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Оно прозвучало на втором Восточном экономическом форуме. Между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере уже подписан договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа. Его предстоит синхронизировать с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.
Это говорит о несостоятельности местной власти, или что это? Японцам противно тут находится , соответственно и другим иностранцам? Визитная карточка ДВ и такой отстой во всем, какой прогресс, все замерло в 90х, да наведите лоск, обновите школы, пртберитесь, озелените все, помойте все, приложите усилие, требуется немногое. За державу обидно.
"наведите лоск, обновите школы, приберитесь, озелените все, помойте все, приложите усилие, требуется немногое. За державу обидно". Обидно, что всё вышеперечисленное некому делать. Неи у нас простой рабочей силы. Одна часть населения города сидит в аудиториях и учится на юристов и банкиров. Другая сидит на лавочках, попивает пивусик и курит сигареты за родительские деньги. Узбеки все разъехались. Нет людей. Так пусть хоть японцы сделают то, что нам не под силу. И им надо за это сказать спасибо.
"Нет у нас простой рабочей силы". Думаю Вы ошибаетесь. У нас другого нет - грамотного и честного управленческого состава, желающего не "хапнуть" и вывести деньги в офшор, а планомерно и целеустремленно работать на благо города и края. Сейчас информационный век, для того чтобы ознакомится с особенностями инфраструктуры и планировки городов, перенять опыт, для этого даже визу в Японию оформлять не нужно. Нужно только одно - желание. А вообще очень стыдно что даже такую "мелочь" как парк "Минного Городка" подряжаются построить японцы, это говорит уже о полнейшей деградации.
Поправочка. На юристов и банкиров не учатся а сразу с рожденья становятся в очередь детки-вундекиндер высокопоставленных чинуш, отчего всё у нас в полном застое, развале и коррупции; рабочие и технические специальности обесценены и никто не хочет лопатить за гроши.
Да посмотрите, люди бродят по городу с мешками, а веники и совки им не дали. И они подбирают по одной бумажке. Это что? А по зарплате что творится. У руководящего состава она в 8 раз больше, чем у рабочего? Кто за мизерную зарплату пойдет целый день пыль на дороге хлебать? Хорошо постаралось министерство труда так перекосить рабочие профессии? И никто ничего сделать не может? Все летит к чертям собачьим из-за перекосов в зарплате? Раньше такого не было. Руководитель крупного предприятия получал зарплату наравне с рабочим и меньше, и все работали. Привилегией для руководителя было иметь личный кабинет и все.
То что раньше руководитель крупного предприятия получал заработную плату наравне с рабочим, а то и меньше Вы считаете верным подходом? Хм. . . Может быть вот там нужно искать корни глупости и инертности современного руководящего состава в отсутствии мотивации уже на генном уровне?). Ведь в руководстве сейчас в основном 60-ки и 70-ки, те кто знал что получив высшее образование он будет зарабатывать меньше рабочего, но зато и делать ничего не будет, а будет в потолок плевать? А насчет кто за мизерную плату пойдет целый день пыль на дорогах хлебать, так ведь выбор не велик - или сесть в тюрьму в перспективе или с голоду умереть. Если ты не сумел пробиться наверх, не депутат, не крупный чиновник, не военный чин, не имеешь коммерческой жилки то куда тебе деваться мил человек? Идти и хлебать пыль за мизерную зарплату и стараться делать это как можно лучше тогда глядишь и зарплату приподнимут если ценность в тебе увидят
Кто будет поставлять новую брусчатку и составит компанию ПИСе в Матросской тишине?
Сроки реализации?
плата за отданные Курилы?
Как можно всё озеленить с нашими автомобилистами? Проще в асфальт закатать, хоть пыли поменьше будет. . .
рыбный рынок под Золотым мостом на насыпном участке????
Не самое плохое место кстати ибо рыбный рынок в японском представлении предполагает наличие парной, а то и живой рыбной продукции. Там необходимо будет построить пирсы. Неплохое место выбрали.
PS: На Эгершельде еще можно было бы, но там от центра города далековато.