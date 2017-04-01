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Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства: РИА "Восток-Медиа"
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Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства

Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства
Среди них – 4 парковки в центре, рыбный рынок под мостом и запуск очистных
вчера, 13:57
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Российско-японская рабочая группа по развитию городской среды обнародовала семь первоочередных проектов, которые будут реализованы во Владивостоке. Переговоры об этом прошли накануне в Токио. В них принял участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

По словам Василия Усольцева, для совместной работы по улучшению городской среды во Владивостоке были определены три основных направления:  транспортный каркас города, рекреационные зоны и коммунальная инфраструктура. Японцы берутся помочь Владивостоку справиться с пробками. Они предложили перераспределить потоки грузового и общественного транспорта, построив новые эстакады и тоннели.

В список из семи проектов, над которыми готовы работать японские партнёры, вошли рыбный рынок под Золотым мостом на насыпном участке, четыре парковки в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система умных светофоров, благоустройство парка Минного городка и сквера в районе Второй речки, а также продление Тропы здоровья. Также японцы намерены строить во Владивостоке малоэтажные экологичные дома - и первые два образца появятся уже в августе. Ещё один проект - реконструкция мусоросжигательного «Спецзавода № 1».

«Участие в этих проектах рассматривают более 100 японских компаний, около 30 из них принимали участие в заседании рабочей группы накануне. Конкретные предложения появятся уже к 7 июня, когда состоится очередная встреча с японскими партнёрами, на этот раз во Владивостоке», – сообщил Василий Усольцев.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что предложение сделать Владивосток комфортным для горожан исходило от премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Оно прозвучало на втором Восточном экономическом форуме. Между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере уже подписан договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа. Его предстоит синхронизировать с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.

 
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Комментарии
  • Неравнодушный  (вчера, 16:34 )

    Это говорит о несостоятельности местной власти, или что это? Японцам противно тут находится , соответственно и другим иностранцам? Визитная карточка ДВ и такой отстой во всем, какой прогресс, все замерло в 90х, да наведите лоск, обновите школы, пртберитесь, озелените все, помойте все, приложите усилие, требуется немногое. За державу обидно.

  • Пенсионер  (вчера, 17:20 )

    "наведите лоск, обновите школы, приберитесь, озелените все, помойте все, приложите усилие, требуется немногое. За державу обидно". Обидно, что всё вышеперечисленное некому делать. Неи у нас простой рабочей силы. Одна часть населения города сидит в аудиториях и учится на юристов и банкиров. Другая сидит на лавочках, попивает пивусик и курит сигареты за родительские деньги. Узбеки все разъехались. Нет людей. Так пусть хоть японцы сделают то, что нам не под силу. И им надо за это сказать спасибо.

  • JD  (вчера, 18:00 )

    "Нет у нас простой рабочей силы". Думаю Вы ошибаетесь. У нас другого нет - грамотного и честного управленческого состава, желающего не "хапнуть" и вывести деньги в офшор, а планомерно и целеустремленно работать на благо города и края. Сейчас информационный век, для того чтобы ознакомится с особенностями инфраструктуры и планировки городов, перенять опыт, для этого даже визу в Японию оформлять не нужно. Нужно только одно - желание. А вообще очень стыдно что даже такую "мелочь" как парк "Минного Городка" подряжаются построить японцы, это говорит уже о полнейшей деградации.

  • Володя  (вчера, 17:58 )

    Поправочка. На юристов и банкиров не учатся а сразу с рожденья становятся в очередь детки-вундекиндер высокопоставленных чинуш, отчего всё у нас в полном застое, развале и коррупции; рабочие и технические специальности обесценены и никто не хочет лопатить за гроши.

  • Берегите лес   (вчера, 20:40 )

    Да посмотрите, люди бродят по городу с мешками, а веники и совки им не дали. И они подбирают по одной бумажке. Это что? А по зарплате что творится. У руководящего состава она в 8 раз больше, чем у рабочего? Кто за мизерную зарплату пойдет целый день пыль на дороге хлебать? Хорошо постаралось министерство труда так перекосить рабочие профессии? И никто ничего сделать не может? Все летит к чертям собачьим из-за перекосов в зарплате? Раньше такого не было. Руководитель крупного предприятия получал зарплату наравне с рабочим и меньше, и все работали. Привилегией для руководителя было иметь личный кабинет и все.

  • JD  (вчера, 23:32 )

    То что раньше руководитель крупного предприятия получал заработную плату наравне с рабочим, а то и меньше Вы считаете верным подходом? Хм. . . Может быть вот там нужно искать корни глупости и инертности современного руководящего состава в отсутствии мотивации уже на генном уровне?). Ведь в руководстве сейчас в основном 60-ки и 70-ки, те кто знал что получив высшее образование он будет зарабатывать меньше рабочего, но зато и делать ничего не будет, а будет в потолок плевать? А насчет кто за мизерную плату пойдет целый день пыль на дорогах хлебать, так ведь выбор не велик - или сесть в тюрьму в перспективе или с голоду умереть. Если ты не сумел пробиться наверх, не депутат, не крупный чиновник, не военный чин, не имеешь коммерческой жилки то куда тебе деваться мил человек? Идти и хлебать пыль за мизерную зарплату и стараться делать это как можно лучше тогда глядишь и зарплату приподнимут если ценность в тебе увидят

  • Турыст  (вчера, 16:42 )

    Кто будет поставлять новую брусчатку и составит компанию ПИСе в Матросской тишине?

  • Берегите лес   (вчера, 16:45 )

    Сроки реализации?

  • лох  (вчера, 16:48 )

    плата за отданные Курилы?

  • ???  (вчера, 17:42 )

    Как можно всё озеленить с нашими автомобилистами? Проще в асфальт закатать, хоть пыли поменьше будет. . .

  • Пседоним  (вчера, 17:59 )

    рыбный рынок под Золотым мостом на насыпном участке????

  • JD  (вчера, 18:08 )

    Не самое плохое место кстати ибо рыбный рынок в японском представлении предполагает наличие парной, а то и живой рыбной продукции. Там необходимо будет построить пирсы. Неплохое место выбрали.

  • JD  (вчера, 18:11 )

    PS: На Эгершельде еще можно было бы, но там от центра города далековато.



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