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Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов: РИА "Восток-Медиа"
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Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов

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Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов

Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов
Работать на ней будут 500 человек
вчера, 13:40
Экономика | Приморский край
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Фото: yakutsk.bezformata.ru

Индийская корпорация KGK, ведущий мировой производитель огранённых драгоценных камней и ювелирных изделий, намерена построить в Приморском крае фабрику по огранке бриллиантов. Инвестиционное агентство Приморского края уже работает с документами индийского инвестора.

Компания приобрела здание во Владивостоке. Однако для налаживания производства там необходима перепланировка – к этой работе привлекут проектировщиков. Для ускорения процесса сотрудники инвестиционного агентства организовали встречу инвестора со специалистами ДальНИИС. В июле корпорация KGK планирует запустить производство во Владивостоке в статусе резидента свободного порта. В течение двух лет инвестор из Индии обещает построить в Приморье новую фабрику по огранке бриллиантов. Объём инвестиций в проект составил 496,6 миллиона рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест.

По словам инвесторов, географическое положение территории откроет серьёзные возможности экспорта огранённых бриллиантов в страны АТР. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до девяти тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА». Индийский инвестор будет пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в свободном порту Владивосток. ЕАЦ окажет содействие компании с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.

 
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