Приморские баскетболисты встретятся с легендарным "Бостон Селтикс"

Но для начала – с Сургутом

«Спартак-Приморье» накануне во Владивостоке оформил путёвку в полуфинал Суперлиги – первого дивизиона. В решающем матче четвертьфинальной серии против «Самары» приморские баскетболисты выиграли со счётом 81:77, информирует РИА «Восток-Медиа».

«Красно-белые» одержали третью победу в четвертьфинальной серии над «Самарой» и вышли в полуфинал плей-офф. Второй матч подряд самым результативным спортсменом стал Максим Кривошеев, он набрал 24 очка. Игра Кривошеева привлекла внимание скаутов знаменитого клуба NBA «Бостон Селтикс», посетивших решающий матч в «Олимпийце». Более того, гости предложили провести благотворительный матч между «Селтикс» и «Спартаком» в США.





А пока что в полуфинале «красно-белые» сыграют с БК «Университет-Югра». Серия стартует в Сургуте (даты игр станут известны позже).

«Спасибо нашим ребятам за сегодняшнюю игру. «Самара» – очень сложный соперник, но мы довели дело до победы за счёт большого желания, за счёт характера. И домашние стены нам сегодня помогли, в самый нужный момент болельщики дали толчок, и их энергия продолжала вести команду до конца игры», – подвёл итог главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич.















































































