Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний

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Стоимость процедуры составит примерно 25 тысяч рублей
|Фото: primorsky.ru
В Приморье постепенно увеличивается перечень компаний, получивших аккредитацию от АО «ГЛОНАСС» на установку кнопки вызова экстренных служб на подержанные автомобили. На сегодня аккредитованы уже три компании, в которых действуют шесть мастерских. В ближайшее время список сертифицированных центров пополнят ещё пять приморских компаний.
Временный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля прокомментировал также вопрос стоимости установки новой системы на авто:
«Что касается стоимости: напоминаю, что АО «ГЛОНАСС» не является производителем устройств. Стоимость терминала будет складываться из двух факторов: стоимость, озвученная производителем устройства, плюс накладные расходы при доставке устройства. Стоимость установки будет измеряться по часам работы. По нашим расчётам, два мастера установят устройство на автомобиль менее чем за час. Рассчитываем, что стоимость устройства вместе с установкой не будет превышать 25 000 рублей, – рассказал краевой пресс-службе Андрей Жерегеля. – Надо понимать, что устройство вызова экстренных служб – не просто коробочка, а сложная система. К числу её компонентов относятся навигационный модуль, коммуникационный модуль, модем, внутренняя энергонезависимая и оперативная память, резервный источник питания, датчик автоматической идентификации ДТП, индивидуальная сим-карта, антенна, микрофон, динамик и так далее. Прибор оснащён средствами криптографической защиты информации, которые обеспечивают некорректируемость данных. При наращивании объёмов производства российскими производителями и по мере создания конкурентной среды в регионе цена на прибор будет падать».
Уже в начале новой недели в Приморский край поступит первая тысяча устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» - и тогда установка пойдёт в потоковом режиме.
Ранее РИА «Восток-Медиа» освещало историю проблемы, с которой столкнулись автолюбители страны в начале этого года, когда система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль. В феврале таможня Владивостока оформила около полутора тысяч автомобилей без необходимой кнопки. Однако после этого установка систем «ЭРА-ГЛОНАСС» была признана обязательной для всех ввозимых автомобилей. Первой лицензию на эту процедуру получила компания «Дальтест».
ШляПа за 25 р
Вот барыги! Все эти "компоненты" из которых состоит эта "очень сложная и навороченная" кнопка, есть в практически в любом китайском телефоне за 2000 рублей.
что там требуется защищать криптографическими методами? историю слежки за конкретным устройством?
Очередной побор. Все не нажрутся
ЭРА-ГЛОНАСС- это шляпа, одним нужно ставить, другим не нужно http://automir-prim. ru/special-offers/Vazhnoe_ob_ERA_GLONASS/ Причем здесь безопасность ?
Проходили уже, браслеты для заключенных мастерили некоторые, итог все знают.
Ну ладно, хоть так, не на вазах же гонять. только можно её не на потолок ставить а то весь вид портит.
Предствьте себе, Вы уехали где на 200 км в одну строну и на 200 км в другую сторону никаких насленных пунктоа, и не дай бог ДТП. Связи нет, есть кнопка. Нажали и что? К Вам через полчаса кто-то приедет? Нет, это физически невозможно. А вертолет к Вам никто посылать не будет, нет их, вертолетов. Для Вас, нет! Но за кнопку Вы заплатили. Т. е. у нас в стране, просто надо дать кому-то заработать, вот и дали. А начать это дело нужно было с создания инфраструктуры. Чтобы в любом месте где происходит ДТП, вас могли в течении 30 мин эвакуировать. А так, как это сейчас, это тупо заколачивание денег. Тупость в чистом виде.
И я не удивлюсь, если кому-то в тупую голову придет идея, а я уверен, что она придет, запретить эксплуатацию ТС например с 1 января 2019 года без этой кнопки. Сейчас то это обязательно только для новых и ввозимых авто, а сделают для всех имеющихся, вот тогда кто-то бабла поимеет. Ну . . . она нужна, если система на территории всей страны не работает. Но заставят и никуда не денешься.
Кнопка выгодна для страховых компаний и автовладельцев, но они пока не понимают. В случае угона автомобиля, можно отследить его нахождение и способствовать возврат его автовладельцу, а не выплачивать страховое возмещение. Какие-то 25 т. р. вас так возбуждают? Успокойтесь и требуйте установку кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС".
"К: А если кто-то, например, владелец транспортной или таксомоторной компании, как раз и хочет отслеживать положение своих автомобилей? Может он использовать для этого уже установленную аппаратуру ЭРА-ГЛОНАСС? А. К. : Действительно, само «железо» практически идентично с предназначенными для такой работы трекерами. Но порядок работы устройства описан в стандарте, где четко зафиксировано, что устройство предназначено для срабатывания в экстренных ситуациях. В ходе повседневной эксплуатации оно находится в спящем режиме. Ближайшим аналогом является авиарежим в вашем телефоне: устройство работает, но радиопередающая часть полностью отключена. "
В случае кражи сотового телефона, тоже можно отследить его нахождение и поспособствовать возврату законному владельцу. Много Вы таких случаев знаете?
А почему про абонентскую плату никто не говорит, которая будет составлять около 1000р в месяц?
скоро придумают крылья к иномаркам и будут ставить что б им не летать на место дтп а сами полетим в небеса
Находясь на значительном расстоянии от города, водитель может использовать кнопку для своей безопасности, телефон ему не поможет, так как будет сеть недоступна. Кому-то надо, чтобы население страны сокращалось, вот они и выступают против установки этого жизненно важного дополнения к автомобилю?
Вы почему такой странный, товарищ? Вы незнакомы с поисковыми системами интернета? Хорошо я вас просвещу: "К. : И все же, давайте вернемся к вопросу, который был задан в начале разговора. Что будет, если ДТП произойдет в месте, где покрытия сотовой сетью просто нет? У нас в стране таких мест хватает, и их протяженность может составлять сотни километров… А. К. : Мы используем для передачи данных каналы сотовой связи операторов «большой тройки». Если нет сети ни одного из операторов — вызов не пройдет. Устройство просто запишет события ДТП в энергонезависимой памяти и передаст информацию при первой же возможности, когда доступность сети будет восстановлена. Это если говорить сугубо о функциональности устройства.
А это вообще не про авто. Искать его никто не будет, а через пару тройку часов авто вообще целым не найдется.
Береги лес, откуда на значительном расстоянии от города помощь возьмется при нажатии этой бестолковой кнопки, наверно из ближайших кустов выскочит?
Я валяюсь с комментаторов некоторых)). Такое ощущение, что на этом сайте отписываются в большинстве какие-то малограмотные школьники