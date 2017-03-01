Приморцам напомнили о необходимости прививки против энцефалита

В Приморском крае официально стартовала вакцинация против клещевого энцефалита. Тем, кто в предыдущие годы не делал таких прививок и решил привиться впервые, понадобится два укола с интервалом в месяц – чтобы к сезону активности клещей успел выработаться иммунитет. Тем же, кто прививался и ранее, достаточно одной ревакцинации в год.

Как рассказывает сайт Ботанического сада ДВО РАН, до 10 % клещей в приморских лесах являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, а также микроорганизмов и возбудителей боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и других опасных заболеваний. Прививка минимизирует риск летального исхода и тяжёлых поражений нервной системы – поэтому врачи настоятельно рекомендуют делать её всем, кто часто посещает леса или ездит на дачи.

При этом вакцинация против клещевого энцефалита не входит в перечень медицинских услуг, покрываемых обязательным страхованием, – за неё придётся платить самим привитым. В разных клиниках Приморья цены разнятся. Дешевле всего прививка против клещевого энцефалита стоит в Находке – 500 рублей. В Приморском краевом центре вакцинопрофилактики вакцина отечественного производства стоит 900 рублей. Бесплатная вакцина, предназначенная для льготной категории граждан, появится во второй половине марта. В клинике «Доверие» вакцинация обойдётся приморцам в 750 рублей.