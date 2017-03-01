В Приморье дачные воры на поверку оказались военнослужащими

Накануне вечером два жителя Владивостока самостоятельно задержали дачных воров. Молодые люди попались с поличным прямо на месте преступления. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что любители лёгкой наживы являются военнослужащими.

Как поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» парень, ставший невольным участником этой истории, он вместе с другом приехал проверить свою дачу. Собственнику земельного участка в Раздольном пришлось бросить все дела и ехать на ночь глядя, после того, как он узнал, что в дачном кооперативе побывали «металлисты». Пока ребята оценивали ущерб, нанесённый непрошеными гостями, заметили подозрительных личностей на территории соседей. Незнакомцы орудовали на участке в поисках металла. Недолго думая, парни перекрыли пути возможного отступления, перегородив проезд для авто подозреваемых, после чего вызвали полицию. По словам очевидцев, в драку застигнутые врасплох молодые люди лезть не стали, да и отпираться тоже.

Первым на месте происшествия оказался наряд ГИБДД, дежуривший неподалёку. Чуть позже по указанному адресу приехали сотрудники оперативной группы. Во время осмотра машины оперативники нашли металл, баллоны и специальное оборудование. Примечательно, что на одном из участков злоумышленникам удалось срезать внушительную часть тяжёлого металлического колодца. При установлении личностей подозреваемых оказалось, что молодые люди 1989 года рождения – военнослужащие. По всей вероятности, дальнейшим расследованием этого дела теперь займётся военная прокуратура.











