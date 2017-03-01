Новый пункт пропуска из Приморья в КНР может появиться уже в 2019 году

За три года в Приморье планируют построить новый пункт пропуска на границе с Китаем «Пограничный». На возведение административных зданий и складов выделили больше миллиарда рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне, 28 февраля, на сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на выполнение работ по строительству автомобильного пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Заказчиком выступила «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Последний день подачи заявок – 16 марта, при этом уже 20-го числа аукцион планируется провести в электронной форме. Всего проект оценивается в 1 115 898 780 рублей. В эту сумму включается строительство административного корпуса, павильонов досмотра автобусов на въезд и выезд из России, складские помещения, а также павильон для дезинфекции транспорта. Кроме того, в системе пропускного пункта предусмотрят ворота с информационным табло, павильоны весового контроля, здание службы кинологов и служебный гараж. Полностью завершить проект заказчики планируют к маю 2019 года.

Строительство нового пункта пропуска «Пограничный» взамен старого обсуждается уже несколько лет. В СМИ неоднократно появлялась информация о длинных очередях на въезде и на выезде. Особенно сложная обстановка наблюдалась в предпраздничные дни и перед китайским Новым годом.

Кроме этого, в конце февраля 2017-го Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменениях в правилах въезда иностранцев в РФ через пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток. Предполагается, что с введением закона существенно возрастёт туристический поток, что также увеличит и нагрузку на пункты пропуска.