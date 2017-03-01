"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока

Цветочники Владивостока готовятся к ажиотажным праздничным дням – уже на следующей неделе Россия отметит Международный женский день. Традиционно в это время активизируются мелкие предприниматели, выстраиваясь вдоль дорог и торгуя тюльпанами. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» побывал в центральном владивостокском цветочном пассаже на Семёновской и узнал, как его работники готовятся к женскому дню.

Сами продавцы и владельцы цветочных лавок признаются, что к празднику готовятся едва ли не год. Правда, раньше, по словам цветочников, приходилось буквально ночевать на работе в самые горячие дни. Сейчас ситуация сильно поменялась – открылось множество мастерских и студий в Сети, а перед 8 Марта головной болью постоянных торговцев становятся «бизнесмены на автобусах».

«Конечно, нам обидно, когда люди занимаются не своим делом. Мы платим аренду, а у тех, кто торгует тюльпанами в машинах у дорог, как правило, и лицензий-то нет. Они хотят быстренько заработать, а мы в это душу вкладываем. Обидно. Мы же не выходим перед Новым годом торговать колбасой и мандаринами, потому что спрос на эти товары возрастёт», - поделилась с корреспондентом агентства одна из цветочниц в пассаже на Семёновской Арина Карпова.

Она занимается цветами уже 20 лет. Когда-то, по её словам, после 8 Марта можно было купить гараж. Сейчас эти времена канули в Лету – конечно, после праздника остаётся кругленькая сумма, но не такая, как раньше.

Кроме того, продавцы отмечают слабый спрос на цветы. Так, например, из-за агрессивной антирекламы Дня всех влюблённых желание покупать цветы резко притупилось.

«Мужики тут же решают, что цветы можно не покупать. Раньше хоть какая-то активность на 14 февраля, сейчас мы уже не питаем иллюзий на этот день. В этом году, например, продажи прошли как в хорошую пятницу, - добавила собеседница агентства. - Кстати, цветы 8 Марта женщины выбирают гораздо проще. Мужчины могут стоять торговаться, потеть, думать, хвататься за сердце, канючить бесплатную упаковку. При этом выбирают недолго, а по цене все плачутся, рассказывают о том, как много у них женщин, как им тяжело, как их всех содержать нужно. Они в этот момент забывают, что мы сами женщины».

Самые ходовые цветы на 8 Марта – разумеется, тюльпаны. Сейчас их цена варьируется от 60 до 80 рублей за штуку. Перед праздником цена увеличится примерно на 20 рублей – до 100. Для продавцов в семёновском пассаже, кстати, наиболее активный день не само 8 Марта, а предпраздничный. Чаще всего именно 7 марта проходят поздравления в трудовых коллективах.































































