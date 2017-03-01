Во Владивостоке продлили приём заявок на конкурс "Учитель года - 2017"

Во Владивостоке завершается сбор заявок от учителей общеобразовательных школ на конкурс «Учитель года – 2017». Решено продлить его до 6 марта, чтобы как можно больше желающих успели прислать свои документы. Пока поступило 11 заявок. Организатором городского этапа конкурса выступает управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока. В дальнейшем победители этого этапа конкурса смогут участвовать в региональном аналогичном конкурсе. Абсолютного лидера краевого конкурса Приморье делегирует на всероссийский.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела мониторинга и развития образования Ирина Гиниятуллина, оргкомитет городского конкурса состоит из 12 сотрудников управления образования, 8 из них непосредственно входят в жюри. На первом этапе жюри оценивает документы конкурсантов – это свидетельства о квалификации педагогов, различные грамоты и награды, подтверждающие достижения учителей и их учеников. Задача конкурсной комиссии – определить участников очного этапа конкурса, который будет проходить с 13 по 17 марта.

РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало о конкурсах педагогов, ежегодно проходящих во Владивостоке и других муниципалитетах Приморья. Их победители получают не только грамоты и дипломы, но и материальное поощрение.