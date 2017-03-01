В Приморье, по статистике, на 1087 дам приходится 1000 кавалеров

Продолжительность жизни у приморочек недотягивает и до 75 лет. Эти и другие любопытные факты из жизни прекрасного пола сегодня предоставили РИА «Восток-Медиа» специалисты Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

В Приморскстате посчитали, что в крае на 1087 дам приходится 1000 кавалеров. Причём данные глубинки существенно отличаются от «мегаполисов». Так, на 1120 горожанок приходится всего около 1000 мужчин. В то время как в сельской местности наблюдается обратное: на 1000 мужиков – 985 женщин.

На начало 2017 года в Приморье проживает чуть больше миллиона женщин (52 % численности населения). В загсах в прошлом году зарегистрировано свыше 15 тысяч браков и 9,3 тысячи разводов.

Заработная плата является важнейшей составляющей дохода у представительниц прекрасного пола, утверждает статистика. По данным выборочного обследования зарплаты, женщины в Приморье зарабатывают в 1,4 раза меньше, чем мужчины. Стоит отметить, что представительницам слабого пола сложнее трудоустроиться, так как большинство работодателей в первую очередь по-прежнему отдаёт предпочтение мужчинам. Наиболее остро стоит проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и молодых мам. Средний возраст безработной женщины в Приморье – 39 лет. По статистике 2016 года, численность безработных женщин составила 28,6 тысячи человек (46 % всех безработных). За последний год в службы занятости населения края в поисках вакансий обратились больше 28 тысяч приморочек. Из них нашли работу только 57 % обратившихся.

В начале февраля Приморскстат представил полную демографическую картину за 2016 год. На сегодня в крае проживает 1 миллион 924,5 тысячи человек.