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Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных

Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
Многие родители школьников поддерживают поступок Андрея Макаревича
сегодня, 14:34
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

Владивостокцы перестают платить крупные суммы денег на финальные школьные вечеринки своих детей. Их вдохновляет опыт «выпускного в джинсах». Большой общественный резонанс накануне вызвал отказ российского музыканта Андрея Макаревича оплачивать расходы на выпускной собственной дочери, сообщает РИА «Восток-Медиа». 

Жители Владивостока отказываются платить больше 10 тысяч за выпускные в школах. В эту сумму они стараются уложить ужин в ресторане или кафе, услуги фотографа, в некоторых случаях ведущего мероприятия и подарки для учителей. При этом ещё несколько лет назад родители школьников достаточно спокойно выкладывали суммы от 15 до 30 тысяч рублей без учётов расходов на костюмы и платья. Причина кроется в том, что тратиться на дорогостоящие заведения, люксовые автомобили и одежду для 17-летних стало не модно.

Обсуждения на тему, сколько всё-таки «прилично» платить за праздник, начались после заявления известного музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Он написал в Facebook, что его дочь предложила перевести деньги на благотворительность вместо выпускного. «Моя дочь оканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие - как бы вам помягче обрисовать? В общем, это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского», - рассказал музыкант.

Обзор форумов, на которых чаще всего бывают приморцы, показал, что в этом году в большинстве случаев, вместо ресторана выбирают кафе, вместо подарков для учителей – букеты, а вместо вечерних платьев для девочек – более практичные наряды, которые можно будет носить и после праздника. Некоторые родители укладывают расходы на кафе и в 2 500 рублей, однако большинство всё равно платит в районе 15 тысяч.

«У нас буквально с первого класса возникали вопросы о покупке дорогих подарков на такие праздники, как 8 Марта, 23 Февраля и дни рождения. То же самое происходит и с подарками для учителей, чаще всего это вообще не уместно – дарить учителю сертификаты на большие суммы в магазины косметики или нижнего белья. При этом на выпускной детей в 4-м классе родители предлагали после торжественной части поехать в ресторан за городом, нанять аниматоров, фотографов и видеооператоров, что выливалось в крупную сумму. Лично я считаю, что это всё вообще не нужно», - рассказала руководитель детской школы ТВ ведущая ГТРК «Владивосток» Татьяна Бережная.

В итоге родителей удалось убедить отказаться от идеи с рестораном и отвести детей в джампинг-клуб. Татьяна также добавила, что празднование в ресторане для одиннадцатиклассников можно уложить и в 5 000 рублей, учитывая, что алкоголя на вечеринке быть не должно.

«Конечно, это сумма без наряда. Однако и на платье, которое ты потом вряд ли куда-то наденешь, не стоит выкладывать больших сумм», - добавила ведущая.

Она также вспомнила опыт харьковской частной школы, где придумали «Выпускной в джинсах». Вместо покупки дорогих нарядов и шикарного праздника школьники переводят деньги для помощи отделению кардиохирургии Харьковского института общей и неотложной хирургии. На перечисленные деньги врачи покупают материалы для операций.


 
 
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Комментарии
  • Турыст  (сегодня, 15:17 )

    Такой выпускной, пусть заработает и гуляет хоть на миллион, а пока думать об учебе надо в 17-18 лет, а не о шампанском. Подарки учителю букет и огромное спасибо. В садике помню предложили скинуться на выпускной, я долго смеялся и послал всех. Поехал с сыном в Сеул, больше было толку, чем с тупой пьянки.

  • Гость  (сегодня, 15:23 )

    Деньги зарабатываются с трудом и не вижу смысла спускать их за одну выпускную ночь. Впереди поступление и вся жизнь. . .

  • Гость  (час назад)

    Турыст прав. Есть более достойное применение деньгам. . .

  • Псевдоним  (полчаса назад)

    Да х. з. я бы не хотела чтобы мой ребенок рос как раб, заграницей даже 15 и 16 летие пышно отмечают в разных странах один из этих возрастов, и выпускной и совершеннолетие. Конечно у многих нет денег делать суппер дорогой праздник на выпускной, но платье то или хороший костюм ребенку купить нужно, иначе за чем вы вообще их рожаете если нет средств содержать. Излюбленная фраза "Бог дал ребенка, даст и на ребенка" в реальности не работет)



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