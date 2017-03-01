Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока

В день на ребёнка могли выделять по 180 рублей, а по факту тратят существенно меньше

Финансирование питания в детских садах Владивостока с начала этого года заметно сократилось. В день на малыша планировали тратить по 181 рублю, однако сейчас эта сумма в большинстве дошкольных учреждениях меньше почти на 50 рублей и равняется 134-137 рублям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Аукционы на оказание услуг по организации питания в дошкольных учреждениях города Владивостока на весь 2017 год прошли в конце предыдущего года. При этом уточнялось, что в день на одного ребёнка необходимо тратить 181 рубль. По данным администрации города, этот показатель по сравнению с 2015 и 2016 годами увеличился на 6,5 % (ранее услуга стоила 170 рублей). Все 118 дошкольных учреждений оказались разбиты по 2-7 детских садиков на 41 лот.

В итоге проведения электронных совместных торгов стоимость питания в некоторых учреждениях снизилась с 181 до 134,85 рубля на 1 ребёнка в день. В аукционных торгах участвовало множество компаний, но победителями стали всего семь.

Компания ООО «Феникс», например, оказывает услугу питания в 53 учреждениях города Владивостока со стоимостью от 135,9 до 166,5 рубля на одного ребёнка в день.

ООО «Флагман Плюс» предоставляет услугу питания 12 образовательным учреждениям и кормит детей на 135,7 - 136,6 рубля.

Компания ООО «Магистраль Инвест» оказывает услугу питания 17 учреждениям. Их воспитанники могут рассчитывать на 134,8 - 135,7 рубля в день.

ООО «Илона-Трейд» стали победителями в 16 учреждениях, где разрабатывают меню на 136,1 - 146,6 рубля.

ООО «Рубин» кормит 7 учреждений за 136,6 рубля в день на одного ребёнка.

ООО «Фуд Магистраль» обслуживает 6 учреждений за 135 рублей 75 копеек в день на одного детсадовца, а ООО «Светоч» оказывает услугу питания на 136,6 рубля в день на одного дошкольника.

При этом, как пояснили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в управлении образования Владивостока, питание в дошкольных муниципальных учреждениях города осуществляется по примерному десятидневному цикличному меню. Кроме того, поставщики обязаны учитывать сезонность, предусматривать разнообразные блюда. В список предоставляемых продуктов обязательно должны входить молоко, кисломолочные напитки, рыба, мясо, различные овощи, фрукты, сыры, творог, сметана, птица, яйца, соки. Всё это крайне важно для сбалансированного детского питания.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах. Из-за того, что один из участников аукциона снизил цены, городские депутаты задумались о качестве предоставляемой продукции – народные избранники взяли этот вопрос на особый контроль.

В 2015 году РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю о пренебрежении нормами детского питания в дошкольных учреждениях краевого центра. В первые рабочие дни января родители малышей забили тревогу — дети начали массово жаловаться, что не наедаются. Всё это, по версии многих мам и пап, случилось из-за того, что с 31 декабря 2014 года за питание стал отвечать комбинат школьного питания «Владмир».

Известия о голодающих ребятах спровоцировали организованный рейд представителей мэрии, депутатов и прессы по детским садам. Однако в ходе этой проверки никаких нарушений никто не обнаружил (на фото). При этом жалобы на хаос в детсадах продолжали распространяться. Помимо этого, представителями местного ОНФ был поднят вопрос об увеличении ежедневного расхода денег на еду для детей. Экономический кризис дал понять, что 94 рубля в сутки катастрофически не хватает на полноценное и здоровое питание подрастающего поколения.

Параллельно этому прокуратура Приморского края начала свою проверку дошкольных учреждений в крае. Промежуточные итоги в ведомстве обнародовали в начале марта 2015 года — в 35 детских садах приморской столицы зафиксировали нарушения норм СанПина. Помимо этого, было выявлено, что 94 рубля тратятся не только на продукты и используются не по назначению.