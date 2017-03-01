В конце марта жители Владивостока услышат Алексея Брянцева

21 марта в концертном зале Fesco Hall во Владивостоке Алексей Брянцев представит первую сольную программу «От тебя и до тебя». Ранее он записал совместный альбом с Ириной Круг, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце марта во Владивостоке и Уссурийске сольно выступит Алексей Брянцев. Его музыкальная карьера началась ещё в школе – в Воронеже, своём родном городе, он окончил музыкальную школу. Дебютный альбом артиста «Привет, малыш» вышел в 2004 году: он записан совместно с Ириной Круг. В 2014-м Брянцев выпустил сольный альбом «Твоё дыхание». В него вошли такие композиции, как «Без тебя», «Болею тобой», «Я хочу вернуться в наш дом» и «Я выпью, женщины, за вас!». Одна из последних песен, которые презентовал Брянцев, - «Счастье безлимит».

Однако между школой и началом карьеры прошло немало времени. «В техническом университете я получил специальность - конструктор микрорадиоэлектронной аппаратуры. То есть моя профессия – создавать компьютеры. Но вместе с крушением социализма исчезла с лица земли и моя профессия. Компьютеры на территории бывшего СССР просто перестали производить. Но это образование мне довольно хорошо помогло в музыкальном бизнесе. Я попал как раз на время бурного вхождения компьютерной техники в систему музыкального производства», - пишет Брянцев на своём сайте.

Помимо Владивостока в марте в концертном графике певца запланированы и выступления в Иваново, Рязани, Хабаровске, Уссурийске, Южно-Сахалинске и Воронеже. Выступать он собирается почти ежедневно.