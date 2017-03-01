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В Лесозаводске Виктория Николаева поздравила семью с новосельем: РИА "Восток-Медиа"
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В Лесозаводске Виктория Николаева поздравила семью с новосельем

В Лесозаводске Виктория Николаева поздравила семью с новосельем
Депутат "Единой России" решает в Приморье социальные проблемы
сегодня, 12:01
Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

В первые дни февральской региональной недели депутат от «Единой России» Виктория Николаева встретилась в Приморье с местными властями, общественностью и партийным активом Лесозаводского городского округа, Кировского района. Она рассказала о своей работе в Государственной думе и новых партийных проектах.

Многодетная мать Наталья Ройто, воспитывающая в одиночку троих несовершеннолетних сыновей, обратилась к депутату с просьбой помочь решить проблему с жильём. После того, как их собственный дом сгорел, семья была вынуждена жить на съёмных квартирах. Виктория Николаева вмешалась в ситуацию. Вместе с администрацией Лесозаводского городского округа они оперативно проработали несколько вариантов. В итоге маме с детьми власти выделили квартиру в многоэтажном доме. Депутат также помогла семье с ремонтом жилья: закуплены необходимые стройматериалы. Семья пригласила Викторию Николаеву на новоселье.


 

«Я очень рада, что мы смогли помочь этой семье. Все вместе. Это здорово, когда даже в самых сложных ситуациях люди не опускают руки, не ищут виноватых, а продолжают делать всё, чтобы сохранить семью», – отметила депутат.

Также по инициативе Виктории Николаевой в Лесозаводске 27 февраля прошёл круглый стол по проблеме неблагополучных семей. Количество семей, поставленных на учёт, в городе растёт каждый год. В заседании приняли участие представители департамента труда и социального развития, центра занятости, правоохранительных органов, органов опеки, психологи. В ходе обсуждения участники предложили несколько вариантов по выходу из ситуации. Речь, например, идёт о создании специальных школ семейной жизни.

«Возможно, нужны и новые законодательные инициативы. Та ситуация, которая сегодня складывается, она страшная. Некоторые, например, специально добиваются лишения родительских прав или статуса матери-одиночки, чтобы получить выплаты от государства или жильё. Понятно, что это происходит не от хорошей жизни, но когда семья превращается в способ манипуляции, нужно срочно что-то менять», – заявила Виктория Николаева.


 

В первый день февральской региональной недели депутат встретилась с представителями администрации, думы, общественностью и партийным активом Лесозаводска. Виктория Николаева рассказала о своей работе в Государственной думе и новых партийных проектах. По устоявшейся традиции работники социальных учреждений получили путёвки на санаторно-курортное лечение по программе «Здоровье».

Аналогичная встреча с партактивом и общественностью состоялась и в Кировском районе Приморского края.

 
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